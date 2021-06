Xôn xao clip vợ ghì đầu, dùng guốc đánh tới tấp vào mặt "tiểu tam": "Mày ngủ với chồng tao bao nhiêu lần rồi?"

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ đánh ghen kinh hoàng ngay trên đường phố khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, sự việc trên được cho là xảy ra tại Quảng Ninh.

Xôn xao clip vợ ghì đầu "tiểu tam" xuống đường, dùng guốc đánh tới tấp vào mặt: "Mày ngủ với chồng tao bao nhiêu lần rồi?"

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người phụ nữ được cho là vợ mặc áo hồng, dùng hai chân ghì "tiểu tam" xuống, một tay túm tóc ấn đầu xuống đường, tay còn lại cầm guốc gót nhọn đánh liên tục vào mặt.

Vừa dùng guốc đánh, người vợ vừa lớn tiếng hỏi, "Bây giờ mày muốn thế nào? Chừa chưa... Bao nhiêu lần rồi? Tao xem mày thành khẩn không? Mày biết tao rình bao lâu rồi không".

Thậm chí, để trút giận, người vợ còn lật váy, đánh vào vùng nhạy cảm của cô gái được cho là "tiểu tam". Bị hành hung, cô gái liên tục mếu máo khóc lóc gọi "chị ơi... em thôi rồi".

Tuy nhiên, người vợ tiếp tục ngồi đè lên người và dùng guốc đánh liên tiếp vào người chất vấn, "Bao nhiêu lần rồi nói đi. Mày còn xui chồng tao nữa hả. Một đời chồng một đứa con rồi mà mày còn muốn đẻ thêm bao nhiêu đứa nữa hả. Bây giờ mày muốn như nào mày nói tao xem nào?".

Bị đánh đau, cô nhân tình chỉ biết dùng tay ôm mặt rồi lí nhí nói, "em xin lỗi", "em sai rồi"... Tuy nhiên, dường như người vợ vẫn chưa hết giận dữ, tiếp tục truy hỏi, "Mày ngủ với chồng tao bao nhiêu lần rồi. Mày thừa biết mày cặp với chồng tao thì chắc chắn vợ nó cũng biết đúng không?".

Thấy sự việc ồn ào, một số người xung quanh có xúm lại can ngăn, đề nghị bình tĩnh nói chuyện chứ không nên hành hung giữa đường như vậy. Lúc này người vợ mới lên tiếng cho rằng, cô gái này đã mồi chài chồng mình và còn xui người đàn ông này về đánh vợ. Do quá khổ sở khi chồng ngoại tình nên người vợ mới tìm đến đánh ghen, cảnh cáo.

"Nó cặp bồ bao nhiêu lần bị người ta đánh đấy, làm ở spa trong này này", người vợ phân bua. Thậm chí, người vợ còn quát lớn "Cô đi ra" khi thấy một người phụ nữ lớn tuổi tiến lại gần, có ý can ngăn.

Thấy vụ đánh ghen, một người phụ nữ chứng kiến cũng đã lên tiếng, "về mà bảo chồng, nó có tính trăng hoa thì không đi với con này thì cũng đi với con khác". Người vợ cũng đồng tình nhưng cho rằng cô gái biết người đàn ông đã có gia đình mà vẫn cặp bồ thì cũng sai.

Ngay sau đó, một người phụ nữ đề nghị gọi bố mẹ của cô gái được cho là "tiểu tam" ra để giải quyết vụ việc. Lúc này người vợ mới chịu dừng tay và tuyên bố "Cô gọi bố mẹ nó ra đây hộ cháu với. Cô mà gọi được bố mẹ nó ra thì cháu hứa cháu không đánh nó nữa".

Không rõ vụ đánh ghen trên sau đó được giải quyết ra sao, nhưng đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, người vợ có phần nóng giận khi hành hung người khác là không đúng.

Tuy nhiên, việc "con giáp thứ 13" chen ngang vào hạnh phúc gia đình của người khác là sai trái và đáng lên án. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ phẫn nộ khi người đàn ông thiếu chung thủy vừa làm tan nát gia đình vừa làm khổ những người phụ nữ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc