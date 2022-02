Xóm trưởng đi tù vì bán đất: Vì sao Viện phó KSND huyện bị tố cáo?

Do chuyển nhượng đất nông nghiệp theo nội dung họp xóm, nhiều cán bộ xóm tại Nghệ An bị kết án tù vì "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ảnh: QĐ

Ngày 28.2, trao đổi với phóng viên, một công dân xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Nam – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên do liên quan đến việc truy tố các bị can vụ chuyển nhượng đất nông nghiêp tại xóm 9, xã Hưng Yên Nam.

Theo nội dung đơn tố cáo, việc Viện Kiểm sát truy tố các cán bộ xóm về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là không có căn cứ, hình sự hóa quan hệ dân sự. Bởi vì, diện tích 10.850m2 đất nông nghiệp tại xóm 9 - xã Hưng Yên Nam đã được giao cho người dân canh tác theo Nghị định 64, việc cán bộ xóm đứng ra chuyển nhượng là thực hiện ủy quyền của người dân. Sự việc chuyển nhượng đất đã được bàn bạc công khai, có cán bộ xã chứng kiến.

Hành vi của các bị cáo không gây thiệt hại, bởi vì đây là giao dịch dân sự ngay tình, tự nguyện và không ảnh hưởng đến bên thứ ba. Tuy nhiên, cơ quan điều tra, truy tố đã nhận định diện tích đất nói trên là đất công ích thuộc quyền quản lý của UBND xã Hưng Yên Nam, cho rằng hành vi chuyển nhượng đất gây thiệt hại cho xã.

Ông Đinh Hữu Hạnh - nguyên xóm trưởng xóm 9, xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - bị kết 36 tháng tù vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ảnh: QĐ

Tại phiên tòa sơ thẩm, trước ý kiến của luật sư, ông Nguyễn Văn Nam, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên bất ngờ đưa ra nội dung là toàn bộ diện tích 10.850m2 đất nông nghiệp tại xóm 9-xã Hưng Yên Nam là người dân đã “tự nguyện giao lại đất cho Nhà nước để xóm quản lý”.

Tuy nhiên, tất cả những người dân liên quan đều không công nhận quan điểm nói trên của vị đại diện Viện Kiểm sát. “Dân không ai dại gì hiến đất nông nghiệp cho xã quản lý. Bởi vì làm thế thì lấy gì mà ăn. Chúng tôi còn phải bỏ hàng trăm triệu mua đất để sản xuất” – bà Đậu Thị Nga, người dân xóm 9 (nay là xóm 6) xã Hưng Yên Nam khẳng định.

Công dân tố cáo cho rằng quan điểm nói trên của ông Nguyễn Văn Nam có dấu hiệu của hành vi “Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc”, vì không có người dân nào có đơn tự nguyện giao đất nông nghiệp cho xã.

Ngoài ra, theo đơn tố cáo, quá trình điều tra, truy tố, không xác định chính xác đối tượng bị hại do các hành vi của các bị cáo gây ra; có dấu hiệu oan sai và bỏ lọt tội phạm. Cụ thể, cơ quan điều tra, truy tố xác định UBND xã Hưng Yên Nam bị thiệt hại, nhưng Tòa án lại xác định những người mua đất bị thiệt hại.

Nhiều cán bộ xã có trách nhiệm như Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, đảng ủy viên phụ trách xóm 9 tham gia họp xóm, nắm được sự việc dân bán đất nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự, trong khi người không nắm được sự việc như Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính lại bị truy tố.

Phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Nam – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hưng Nguyên để tìm hiểu về nội dung ông cho rằng người dân xóm 9 - xã Hưng Yên Nam năm 2016 đã “tự nguyện giao đất cho Nhà nước để xóm quản lý” như thế nào, nhưng ông Nam từ chối trả lời với lý do quyền phát ngôn thuộc Viện trưởng.

