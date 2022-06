Xóa sổ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng có nhiều sinh viên tham gia

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1993); Nguyễn Khánh Huyền (SN 1999); Trần Hải Đăng (SN 2002) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003, cùng ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cùng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Các đối tượng trong vụ án.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, khoảng tháng 5/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ có thông tin về một ổ nhóm có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tàng trữ, mua bán, trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Nếu không kịp thời ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ, một số đối tượng sẽ sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật… Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo và được sự đồng ý của Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh xác minh, đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã dựng được chân dung đối tượng cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Ngọc Thanh; đồng thời cử trinh sát nắm bắt hoạt động của đối tượng trên không gian mạng và trong thực địa.

Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai thì ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Như (trú tại xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), về việc bị nhóm đối tượng sử dụng mạng internet lừa đảo, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng. Tại cơ quan Công an, anh Như cho biết: Ngày 12/4, trong khi lang thang trên mạng xã hội, anh nhận được đề nghị của một đối tượng không quen biết về việc chuyển tiền qua tài khoản thực hiện nhiệm vụ quảng cáo trên mạng sẽ được hưởng lợi 30%. Những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn nên anh Như đã nhiều lần chuyển tiền đến các số tài khoản do đối tượng yêu cầu. Trong số đó có tài khoản 190382529…, ngân hàng Techcombank của chủ tài khoản tên là Lê Duy Phong (SN 2003, HKTT tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) số tiền là 175 triệu đồng.

Nhận định đây là một căn cứ quan trọng để mở vụ án mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; đồng thời, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Phong đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận: Qua các mối quan hệ xã hội, khoảng 2/2022, anh ta quen biết một giáo viên tiểu học tên là Huyền. Trong quá trình này, Huyền đặt vấn đề với Phong về việc mở tài khoản ngân hàng; Phong nhận, thuê người mở tài khoản sẽ được Huyền trả số tiền là 500 nghìn đồng/ tài khoản.

Vì lợi ích cá nhân, Phong đã đồng ý. Sau đó, Phong đã lập 8 tài khoản tại 8 ngân hàng khác nhau rồi bán cho Huyền. Phong trả cho mỗi người làm tài khoản 200 nghìn đồng, số còn lại anh ta chiếm hưởng. Từ lời khai của Phong, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Huyền đến trụ sở. Quá trình đấu tranh, Huyền khai nhận: Do có mối quan hệ quen biết nên khi Thanh đặt vấn đề thu, gom tài khoản ngân hàng bán kiếm lời, Huyền đã đồng ý. Sau đó, đối tượng liên hệ với Trần Hải Đăng và Nguyễn Trung Hiếu, sinh viên của một số trường đại học trên Hà Nội để các đối tượng này liên hệ với sinh viên thuê người làm tài khoản ngân hàng. Hiếu và Đăng trả cho những người đi mở tài khoản ngân hàng là 250.000 đồng/tài khoản ngân hàng. Sau khi có tài khoản, hai đối tượng bán lại cho Huyền với giá 500.000 đồng/tài khoản ngân hàng; Huyền được Thanh trả cho từ 700.000 đến 850.000 đồng một tài khoản ngân hàng.

Từ thông tin trên, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại Hà Nội. Lúc này, một khó khăn đặt ra đối với trinh sát là Huyền không biết địa chỉ cụ thể của Thanh. Sau một thời gian rà soát, khi trinh sát xác định được vị trí của Thanh thì đối tượng lại vừa bỏ đi. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với gia đình, vận động đối tượng Thanh về trình diện. Tại cơ quan Công an, Thanh cho biết: Do không có việc làm ổn định, đối tượng đã tham gia vào các hội, nhóm mua bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội facebook kiếm lời. Thanh đã liên hệ với Huyền để mua tài khoản ngân hàng.

Từ đề nghị của Thanh, Huyền đã liên hệ với Hiếu, Đảng và Nguyễn Quý Lượng để đi tìm các mối quan hệ anh em, bạn bè, bạn học là sinh viên các trường đại học ở TP Hà Nội đi mở tài khoản rồi giao lại cho Hiếu, Đăng, Lượng. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được trên 30 sinh viên ở các Trường Đại học ở Hà Nội như Đại học Thương mại, Đại học Điện lực, Đại học Kiểm sát, Đại học Quốc gia Hà Nội mở hơn 100 tài khoản ngân hàng rồi bán cho ổ nhóm của Thanh và Huyền với số tiền thu lợi bất chính khoảng trên 100 triệu đồng. Số tài khoản mua từ Huyền, Thanh bán trên mạng facebook với giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng/ tài khoản.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Khánh Huyền và Trần Hải Đăng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Lượng. Quá trình điều tra xác định Lượng đã mua tổng số 28 tài khoản ngân hàng của 5 ngân hàng gồm VIB, VP Bank, SHB, MSB, Techcombank, mỗi tài khoản là 300.000 đồng.

