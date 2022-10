Xe tải vượt đèn đỏ gây tai nạn liên hoàn, một thai phụ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Giao thông)



Bị tông bất ngờ, người đàn ông ngồi trên xe máy ngã ra đường bị thương nhẹ.

Chiếc xe máy khác do chị Nguyễn Thị Trúc L. (32 tuổi, quê An Giang, đang mang thai 6 tháng) điều khiển chở theo con gái 5 tuổi phía sau ngã xuống đường. Hậu quả, chị L. bị xe tải cán chết tại chỗ, bé gái lọt giữa gầm xe nên may mắn thoát chết.

Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục lao về trước tông vào một xe tải và một xe máy khác đang qua đường, phương tiện này chỉ chịu dừng lại khi tông vào dải phân cách.

Vụ tai nạn liên hoàn làm 2 xe máy, hai xe tải nằm ngổn ngang giữa đường. Riêng người đàn ông thoát chết sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, Công an TP.Dĩ An có mặt phối hợp cùng Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Người nhà cho hay, chị L. vừa kết hôn được ít ngày, đang trên đường chở con gái riêng đi thăm người em ruột thì gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

