Xe tải va chạm với nhóm học sinh tan trường, hai nữ sinh thương vong

Khoảng 16h ngày 10/1, nhóm học sinh trường THCS Nguyễn Thành Nam, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tan trường chạy xe đạp và xe đạp điện về nhà.

Khi qua khỏi khu vực ngã ba Cầu Nhum thuộc ấp 4, xã An Nhựt Tân đối diện trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, xe tải mang BKS 51C. 534.68 chở cửa nhôm lưu thông cùng chiều chạy vượt lên nhóm học sinh.

Trong lúc di chuyển, xe tải xảy ra va chạm với xe đạp và xe đạp điện trong nhóm học sinh làm 2 nữ sinh ngã xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh thương vong.

Cú va chạm khiến em Nguyễn Tuyết Ng., 12 tuổi, lớp 7, ngụ ấp 4, xã An Nhự Tân tử vong tại chỗ. Em Đỗ Thị Tuyết C., 12 tuổi, cùng lớp 7, ngụ ấp 4, xã An Nhựt Tân bị đa chấn thương và được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế xe tải mở cửa xe, rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, người này thuê xe ôm chở đến Công an xã An Nhựt Tân trình báo vụ tai nạn.

Trong khi đó, nhận được tin báo của người dân, CSGT huyện Tân Trụ đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Ngọc Lài

Nguồn tin: Báo Người đưa tin