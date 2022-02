Xe quân sự xuất hiện ở Donbass, Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp

Đoàn xe quân sự được nhìn thấy từ hướng biên giới Nga di chuyển về phía Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 23/2 (Ảnh: Getty).

Quốc hội Ukraine ngày 23/2 đã phê chuẩn việc ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, ngoại trừ hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk. Tình trạng khẩn cấp này chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 24/2 theo giờ địa phương, kéo dài 30 ngày và có thể được gia hạn thêm 30 ngày nữa.

Ban bố tình trạng khẩn cấp đồng nghĩa với việc Ukraine có thể áp các biện pháp hạn chế đi lại, kiểm soát thông tin truyền thông cũng như yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, nó cũng cho phép giới chức Ukraine áp đặt lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập đông người, cấm biểu tình, tăng cường các biện pháp bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan biên phòng Ukraine cho biết, các biện pháp mới được thông qua liên quan đến quy định thời gian người nước ngoài được phép lưu trú ở các khu vực gần biên giới hay việc cấm sử dụng thiết bị không người lái, cấm quay phim, chụp ảnh một số địa điểm.

Ngoài ra, Ukraine cũng hối thúc khoảng 3 triệu công dân của mình lập tức rời khỏi Nga do các mối đe dọa tiềm tàng. Động thái này ra trong bối cảnh tình hình ở miền Đông Ukraine leo thang sau khi Nga công nhận độc lập cho hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk hay còn gọi là Donbass. Ngoài công nhận độc lập cho hai vùng này, Moscow cũng để ngỏ kế hoạch đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến Donbass.

Điện Kremlin cho biết, Nga đã nhận được đề nghị chính thức của lãnh đạo ly khai vùng Donbass về việc hỗ trợ quân sự khẩn cấp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, các lãnh đạo ly khai đề nghị Nga hỗ trợ "ngăn chặn các hành động leo thang của quân đội Ukraine nhằm tránh thương vong cho dân thường, ngăn một thảm họa nhân đạo ở Donbass".

Vùng ly khai Donetsk và Lugansk/Luhansk do lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine kiểm soát (bôi vàng) (Ảnh: Aljazeera).

Hiện chưa rõ đề nghị này có khiến Nga quyết định đưa lực lượng đến miền Đông Ukraine hay không, song một nhân chứng của Reuters cho biết, một số đoàn xe quân sự, trong đó có 9 xe tăng, từ hướng biên giới Nga được nhìn thấy di chuyển về phía Donetsk hôm 23/2. Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay, khoảng 80% lực lượng của Nga đã ở vị trí sẵn sàng kích hoạt một chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, Nga vẫn bác bỏ cáo buộc có kế hoạch hành động quân sự nhằm vào quốc gia láng giềng. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga chỉ đưa lực lượng hòa bình đến miền Đông Ukraine nếu cần thiết.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua hối thúc Nga và phương Tây đưa ra đảm bảo an ninh "ngay lập tức". "Ukraine cần những bảo đảm an ninh. Rõ ràng, cụ thể và ngay lập tức. Tôi tin, Nga cũng nằm trong số những quốc gia cần đưa ra những đảm bảo an ninh rõ ràng", Tổng thống Zelensky nói. Ông Zelensky trước đó đã ký sắc lệnh huy động lực lượng dự bị, song bác khả năng kêu gọi tổng động viên.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí