Xe ô tô 7 chỗ bán chạy nhất phân khúc xuất hiên bản số sàn mới, giá 550 triệu đồng

Sau nửa tháng kể từ khi Xpander AT 2020 ra mắt, bản số sàn (MT) mới xuất hiện. Mitsubishi Xpander MT 2020 là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với một vài cập nhật nhỏ. Bản này tiếp tục được nhập từ Indonesia chứ chưa phải xe lắp ráp trong nước.

Với doanh số bán hàng sau gần 2 năm xuất hiện tại Việt Nam đạt hơn 25.000 xe (chiếm 10% doanh số bán Xpander toàn cầu), Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) từng công bố kế hoạch lắp ráp Xpander tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander MT 2020 được nhập khẩu trực tiếp.

Tuy nhiên, việc lắp ráp mẫu xe này đến nay vẫn chưa được triển khai do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vì vậy, bản nâng cấp Mitsubishi Xpander 2020 ra mắt lần này tại Việt Nam vẫn tiếp tục được hãng nhập khẩu từ nhà máy sản xuất ở Indonesia.

Điều này khiến khách hàng mua Mitsubishi Xpander 2020 không được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ như các mẫu xe lắp ráp trong nước.

Theo báo Tổ Quốc, so với bản cũ, Xpander MT mới có một vài điểm thay đổi ở ngoại hình. Bộ vành 16 inch thiết kế kiểu mới, tương tự bản AT mới. Lưới tản nhiệt có cùng hình dáng với loại trên bản AT nhưng không mạ chrome. Thiết kế tổng thể phiên bản này vẫn giữ nguyên so với trước đây. Xe được trang bị đèn định vị LED, đèn hậu LED. Cụm đèn chiếu sáng chính là halogen. Bản này không có đèn sương mù. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập tay, tích hợp đèn xi-nhan.

Nội thất xe thay đổi ở cách phối màu. Các chi tiết ốp nhựa và ghế bọc nỉ màu be nay đổi sang màu đen. Trong khi đó, trang bị gần như không đổi. Mẫu MPV này vẫn có 7 chỗ ngồi với ghế bọc nỉ. Ghế lái chỉnh tay 4 hướng. Điều hoà cơ 2 giàn lạnh cùng 4 cửa gió. Hệ thống đề nổ bằng chìa khoá cơ. Hệ thống giải trí chỉ có đầu CD, hỗ trợ kết nối Bluetooth và âm thanh 4 loa. Các hàng ghế đều có ổ điện 12V.

Động cơ của Xpander MT không có sự khác biệt so với bản AT. Máy 4 xy-lanh, dung tích 1,5 lít, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Điểm thay đổi duy nhất trong khoang máy là hộp số sàn 5 cấp thay vì tự động 4 cấp như bản AT.

Tương tự, trang bị an toàn trên Xpander MT 2020 vẫn giống như xe 2019, với các tính năng đáng chú ý như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Phiên bản này không có camera lùi và ga tự động.

Mitsubishi Xpander MT 2020 có giá bán lẻ là 555 triệu đồng - ngang với các mẫu sedan hạng B. Giá mới tăng 5 triệu đồng so với trước đây.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Xpander bán chạy nhất phân khúc xe 7 chỗ phổ thông giá dưới 700 triệu đồng với tổng cộng 4.066 xe bán ra thị trường. Innova xếp thứ 2 với doanh số chỉ bằng khoảng một nửa là 2.030 xe.