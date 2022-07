Xe máy tông vào xe container, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Ngày 16-7, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe container làm một người chết. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đình Quế (SN 1992, quê Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Thông tin ban đầu, gần 22 giờ ngày 15-6, một nam thanh niên điều khiển xe máy chưa có biển số chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng An Phú đi quốc lộ 1K, đến đoạn cầu vượt đường sắt (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì tông vào hông bên trái của xe đầu kéo container đang rẽ từ trong bãi xe ra.

Cú tông mạnh làm nam thanh niên đập đầu vào phần rơ mooc rồi ngã xuống đường chết tại chỗ. Tại hiện trưởng, xe container nằm chắn ngang hết toàn bộ diện tích mặt đường. Xe nạn nhân đang gắn biển xe xin số.

Nhận thông tin, Công an TP Dĩ An cùng Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Tới gần 0 giờ ngày 16-7, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động