Xe máy lao lên vỉa hè, 1 thanh niên tử vong sau cuộc nhậu

Tới 2 giờ sáng nay (8-4), công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa khám nghiệm xong vụ xe máy lao lên vỉa hè làm một thanh niên tử vong.

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút, anh Trần Phước T (25 tuổi, ngụ phường An Thạnh, TP Thuận An) chạy xe máy BS: 61N9-8146 trên đường Cách Mạng Tháng 8 hướng từ TP Thuận An đi TP Thủ Dầu Một.

Hiện trường tai nạn.

Khi đến đoạn đường cong thuộc KP.Hưng Thọ, phường Hưng Định, TP Thuận An thì xe máy lao lên vỉa hè, tông vào cột đèn chiếu sáng sau đó va vào biển hiệu của một quán ăn.

Hậu quả tai nạn làm nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Công an TP Thuận An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo bạn của nạn nhân, trước đó nhóm này đã có nhậu chung với nhau.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn