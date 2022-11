Xe máy đối đầu trong đêm, 2 thanh niên thương vong

Sáng 11/11, cơ quan chức năng TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn quận Lê Chân vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 nam thanh niên thương vong.

Hiện trường vụ việc.

Lúc 23h30 ngày 10/11, L.Q.M (SN 2003, trú tại phường An Đà, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chở theo N.V.H (SN 2002, trú tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm) đi theo hướng cầu An Dương về ngã tư An Dương. Trên đường đi, xe của L.Q.M va chạm với xe máy do H.C.M (SN 2006, trú tại quận Hồng Bàng) chở theo 2 người ngồi sau, đang đi theo chiều ngược lại.

Cú tông khiến H.C.M tử vong, L.Q.M bị chấn thương vùng đầu, hôn mê sâu kéo dài, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp.

Ngoài ra, hai thanh niên N.V.H (SN 2002, trú tại quận Lê Chân), P.M.L (SN 2005, ở quận Hồng Bàng) cùng một thanh niên khác (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) cũng bị thương. Cả hai xe máy đều không đeo biển kiểm soát.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News