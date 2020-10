Xe khách tông vào đuôi xe tải, 15 người thương vong

Đến sáng nay, 23-10, lực lượng chức năng đã giải phóng xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải tại Km 857+500 Quốc lộ 1 qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cảnh sát PCCC và CHCN tiếp cận hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, xe khách BKS 43B-028.75 do Phạm Văn Công (SN 1984; ngụ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển theo hướng Bắc – Nam. Khi đến vị trí nói trên đã va chạm vào sau xe ôtô tải BKS 37C-166.65 do anh Trần Văn Quyền (SN 1982; ngụ TP Vinh, tỉnh Nghê An) điều khiển theo hướng lưu thông cùng chiều. Thời điểm này xe tải bị hỏng lốp đang sửa chữa trên đường thì bị xe khách tông vào.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả vụ tai nạn làm chị Phan Thị L. (ngụ tại phường Hương Sơ, TP Huế) chết tại chỗ; 14 người khác trên xe khách bị thương, trong đó 3 người chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 1 người vào Đà Nẵng, số còn lại được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Các nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương, vùng mặt, gãy xương chính mũi...

Chiếc xe khác đã tông vào đuôi xe tải

Sau vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã điều lực lượng, phương tiện đến cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng y tế cũng có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

