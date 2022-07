Xe đông lạnh tông 3 ô tô đang dừng chờ đèn đỏ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 sáng nay, ngày 18/7 trên Quốc lộ 1A tuyến tránh TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Vào thời điểm trên, xe tải BKS 29H-746.55 chở hàng đông lạnh do tài xế Trần Châu Giang (SN 1992), trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan (Ninh Bình) điều khiển, di chuyển trên Quốc lộ 1A tuyến tránh TX Hồng Lĩnh theo hướng Bắc - Nam.

Vụ tai nạn xảy ra khi 3 phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ thì bị đâm từ phía sau

Lúc này tại khu vực ngã 3 giao giữa Km 483+900 Quốc lộ 1A tuyến tránh TX.Hồng Lĩnh với đường Nguyễn Nghiễm, đoạn qua phường Đậu Liêu thì phía trước có 3 phương tiện khác, gồm: xe khách BKS 47B-026.97 do tài xế Lê Hữu Nghĩa (SN 1972), trú tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) điều khiển, xe ô tô con BKS 37A-359.42 do tài xế Nguyễn Viết Ngọc (SN 1987), trú tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) điều khiển và xe ô tô tải BKS 37H-027.53 do tài xế Trương Văn An (SN 1996), trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ va chạm khiến hàng chục tấn hải sản trên xe đông lạnh vương vãi trên Quốc lộ

Do không làm chủ tốc độ, tài xế Trần Châu Giang đã điều khiển xe lao thẳng vào 3 phương tiện khiến các xe này bị hưng hỏng nặng. Trong đó, xe ô tô con BKS 37A-359.42 lao lên nằm trên dải phân cách, túi khí bên trong bung gần hết. Do cú tông rất mạnh nên thùng đông lạnh trên xe tải bung ra, khiến hàng chục tấn hải sản bên trong vung vãi trên quốc lộ trong sự xót xa của những người chứng kiến vụ việc.

Lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội tuần tra kiểm soát cơ động, dẫn đoàn Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân