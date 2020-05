Xác minh việc phụ huynh tố giáo viên đánh trẻ lớp 3 bầm người

Lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt đang xác minh thông tin được cho là giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh bầm tím người

Ngày 22/5, ông Nguyễn Phương Nam, Trưởng phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin vụ việc một học sinh tiểu học tại địa bàn được cho là bị giáo viên chủ nhiệm đánh.

"Đây là thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời mới chỉ là ý kiến của phụ huynh học sinh nên chúng tôi đã yêu cầu Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt kiểm tra, xác minh ngay sáng hôm nay. Mời phụ huynh cũng như giáo viên lên làm việc, kiểm tra các thông tin, hình ảnh có đúng hay không. Sau đó báo cáo về Phòng GD&ĐT để Phòng báo cáo lên UBND tỉnh Bình Định, UBND TP Quy Nhơn tìm hướng giải quyết. Mọi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo đúng quy định", ông Nam nói.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một em học sinh được cho là bị giáo viên đánh. Hình ảnh cho thấy, em học sinh bị đánh khiến trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím lớn.

Vụ việc nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Đa phần tỏ ra vô cùng bức xúc bởi hành động của giáo viên đối với học sinh.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về vụ việc

Theo tìm hiểu, nam học sinh là em T.Q.C (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt, TP Quy Nhơn). Còn người đánh em C. được cho là giáo viên chủ nhiệm của em.

Phiếu khám bệnh tại Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn thể hiện rõ: Ngày 9/5, em C. được mẹ là bà T.T.K.M đưa vào khám với lý do bị người khác dùng cây đánh vào cổ chân, bàn chân gây sưng đau. Trên cơ thể cũng xác định có nhiều vết bầm, dấu hiệu bị đánh.

Theo chia sẻ của mẹ em C., vụ việc xảy ra vào ngày 8/5, khi đón con về thì phát hiện vết bầm trên người. Sau đó, mẹ em C. đã đưa con đi khám và lên trình bày sự việc với lãnh đạo nhà trường nhưng vụ việc không được giải quyết. Ngược lại, giáo viên chủ nhiệm còn có ý "trù dập" học sinh này, có nhiều hình phạt với em hơn khiến em C. đi học trong trạng thái lo sợ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Quốc Việt xác nhận em T.Q.C là học sinh lớp 3 đang học trường này. Đồng thời cho biết vụ việc được đăng tải khoảng 10 ngày trước, sau đó không thấy nữa nhưng gần đây lại thấy chia sẻ rầm rộ trên mạng.

"Do chỉ là thông tin chia sẻ trên mạng chứ phụ huynh chưa có đơn, nếu có đơn thì nhà trường đã giải quyết sớm rồi. Hiện tại, nhà trường cũng đang tiến hành họp với ban tư vấn của trường cùng giáo viên có liên quan để xác minh thông tin trên.

Hướng tiếp theo, sẽ làm việc với phụ huynh để nắm thêm về vụ việc. Từ đó có hướng xử lý cụ thể. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí", ông Cường khẳng định.

