Xác minh clip ''thầy giáo túm tóc, đánh dã man nhiều học sinh''

Chiều qua 9/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung "Thầy giáo đánh học sinh dã man…" đã gây bức xúc.

Theo đó, chủ tài khoản Facebook có tên H.N đã đăng tải 1 clip dài 22 giây, ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là thầy giáo đã có hành động túm tóc, tát liên tiếp… vào mặt những học sinh nam trước sự chứng kiến và sợ hãi của nhóm học sinh nữ.

Người đăng clip này viết kèm nội dung: "Thầy giáo đánh học sinh dã man tại Trường Trung học cơ sở Mường Cang xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu".

Clip thầy giáo đánh học sinh xảy ra tại Trường THCS Mường Cang, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, Lai Châu. (nguồn Facebook H.N)

Sáng 10/12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trịnh Ngọc Hải - Trưởng phòng GDĐT huyện Than Uyên cho biết: “Sự việc này chúng tôi đã nắm được và đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ. Chúng tôi đang chỉ đạo nhà trường xác minh nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì sẽ đình chỉ công tác giáo viên này”.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lìm Văn Khơi - chủ tịch UBND xã Mường Cang cho biết trên báo Tuổi trẻ, hiện chính quyền xã đang phối hợp cùng cơ quan chức năng của huyện Than Uyên làm rõ nguyên nhân.

"Sự việc xảy ra cách đây khoảng 1 tháng ở Trường THCS xã Mường Cang, tuy nhiên chiều qua sau khi clip được đăng tải thì cơ quan chức năng mới biết.

Bước đầu xác định người xuất hiện trong clip là giáo viên dạy bộ môn thể dục tại Trường THCS xã Mường Cang", lãnh đạo xã Mường Cang thông tin thêm.

