Xác định nguyên nhân tử vong của thầy giáo nghi nhảy cầu tự tử

Ngày 30/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vụ nghi nhảy cầu Bến Thủy 1 tự tử của thầy giáo Hoàng Ngọc T., sinh năm 1983, trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đang được tiến hành điều tra, nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do ngạt nước.

Kết quả khám nghiệm tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho thấy nguyên nhân tử vong của thầy giáo Hoàng Ngọc T. là do ngạt nước.

Quá trình khám nghiệm tử thi, Phòng Kỹ thuật hình sự còn phát hiện 3 viên đạn chì ở vùng đầu của nạn nhân, nhưng đạn chưa xuyên qua hộp sọ nên không thể dẫn đến tử vong.

Trước đó, nhiều luồng dư luận cho rằng thầy giáo Hoàng Ngọc T. tử vong do bị súng bắn vào đầu trước khi rơi từ cầu Bến Thủy 1. Tuy nhiên, qua điều tra, khám nghiệm tử thi, cho thấy thầy giáo T tử vong sau khi rơi xuống nước, dẫn đến ngạt thở.

Hiện tại, Công an Hà Tĩnh chỉ đạo Công an huyện Nghi Xuân, Công an huyện Hương Khê tiếp tục làm rõ nhân thân, gia đình và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân để xác định nguyên nhân nào dẫn đến việc thầy giáo Hoàng Ngọc T. nghi nhảy cầu Bến Thủy 1, rơi xuống sông Lam, dẫn đến ngạt nước, tử vong.

Theo một cán bộ Phòng Giáo dục huyện Hương Khê, thầy giáo Hoàng Ngọc T. là một giáo viên hiền lành, không có mâu thuẫn với ai, cuộc sống bình thường. Nhiều người rất bất ngờ trước thông tin thầy T tự tử ở cầu Bến Thủy.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 24/5, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo từ người dân cho biết có người nhảy cầu Bến Thủy 1 tự tử.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng và nhân dân tiến hành tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, ở phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Bến Thủy 1, lực lượng chức năng thấy 1 chiếc xe máy SH biển số Hà Tĩnh, kiểm tra bên trong cốp xe có một số giấy tờ mang tên Hoàng Ngọc T., sinh năm 1983, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Đến sáng 25/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của thầy giáo Hoàng Ngọc T. cách cầu Bến Thủy 1 về phía Đông khoảng 50m và báo cho gia đình nạn nhân đến nhận diện, xác minh đúng thi thể người nhà, đồng thời tiến hành các bước khám nghiệm để xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân./.

