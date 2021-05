Vứt con mới sinh xuống sông vì sợ chồng nghi ngoại tình

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hằng (SN 1978), ngụ ấp Trung Quý, xã Đông Thái, huyện An Biên về tội Giết người.

Bị can Nguyễn Thị Hằng

Theo kết luận điều tra, chiều ngày 02/02/2021, Hằng đến một phòng khám tư tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, để khám thai, nhưng chưa kịp khám thì bị đau bụng nên đi thẳng vào nhà vệ sinh ở phía sau.

Tại đây, Hằng đã sinh rớt ra một bé trai nặng khoảng 3 kg, sau đó, được hộ lý ở phòng khám đưa vào nhà cắt dây rốn và quấn bé trai vào một cái khăn, bé trai vẫn khỏe mạnh.

Lúc này, thấy mình vẫn khỏe nên Hằng tự đi xe ôm về mà không vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi xe ôm chạy đến gần nhà thì Hằng xuống xe và ghé vào một căn nhà không có người.

Ngồi được một lúc, Hằng suy nghĩ do có thai ngoài ý muốn, chồng thì không hay và ở xóm cũng không ai biết nên Hằng không dám ẵm con về nhà.

Mặt khác, sợ chồng nghi ngờ Hằng ngoại tình với người khác nên Hằng đã vứt con xuống sông rồi bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Vài giờ sau khi bị mẹ tước đoạt mạng sống, xác bé trai được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Qua điều tra, Công an xác định Hằng chính là thủ phạm nên tiến hành mời làm việc và người mẹ nhẫn tâm này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

