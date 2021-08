Vừa tan ca, nữ công nhân bị nhiều kẻ lạ mặt áp sát, dí dao cướp điện thoại iPhone

Ngày 29-8, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an TP Nam Định vừa phối hợp Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) điều tra, làm rõ 7 thanh, thiếu niên (cùng ngụ TP Thái Bình) về hành vi "Cướp tài sản".

Theo Công an TP Nam Định, ngày 10-8, công an nhận được trình báo của một nữ công nhân về việc khi tan ca từ chỗ làm về nhà, người này bị 5 kẻ lạ mặt đi trên 2 xe máy không biển số chặn xe, dí dao vào cổ, cướp iPhone 6.

Nhóm thanh, thiếu niên gây ra các vụ cướp tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Nam Định

Thời điểm bị cướp vào lúc 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại khu vực số nhà 135 đường Trần Phú, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định.

Vào cuộc điều tra, rà soát, sàng lọc những người trong diện tình nghi trên địa bàn, Công an TP Nam Định đều không có manh mối, nên đã nhận định nhóm cướp có thể là người ngoài tỉnh.

Từ nhận định này, Công an TP Nam Định đã xác định một nhóm từ 5-7 thanh, thiếu niên (từ 15-18 tuổi; đều ngụ TP Thái Bình) thường sang TP Nam Định thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhóm này đã lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đường phố vắng người nên đã kéo nhau sang Nam Định để thực hiện hành vi cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Mỗi lần sang TP Nam Định cướp tài sản, bọn chúng chuẩn bị 1 con dao và đi xe máy không biển số. Mục tiêu chúng hướng đến là những phụ nữ, thiếu nữ đi một mình lúc đêm khuya để chặn xe, dí dao vào cổ, đe dọa, cướp tài sản.

Sau khi đã làm rõ được ổ nhóm trên, chiều ngày 27-8, Công an TP Nam Định đã phối hợp với Công an TP Thái Bình tiến hành bắt giữ 5 thanh, thiếu niên gồm: Bùi Anh T. (17 tuổi), Nguyễn Như H. (15 tuổi), Lê Huỳnh Đ. (17 tuổi), Vũ Tiến Thăng (18 tuổi), Vũ Thế A. (17 tuổi). Đồng thời điều tra, củng cố hồ sơ phạm tội của 2 người khác.

Tại Công an TP Nam Định, nhóm thanh, thiếu niên đã khai nhận gây ra vụ cướp trên và 2 vụ việc khác tại địa bàn tỉnh Nam Định trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5-2021 đến ngày 10-8-2021.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Nam Định mở rộng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động