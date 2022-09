Vừa sạc điện thoại vừa chơi game, một học sinh bị điện giật tử vong

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 23h45 ngày 3/9, cháu H.V.T. (15 tuổi, ở huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) sử dụng điện thoại vừa sạc vừa chơi game, dẫn đến sự cố bị điện giật tử vong.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết ngoài trời đang mưa to và có sấm chớp. Sau khi nhận tin báo, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã Thể Dục đã đến hiện trường, tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Trong lúc vừa sạc điện thoại vừa chơi game, em T. đã bị điện giật tử vong (Ảnh minh họa).

Kết quả ban đầu xác định, đêm 3/9, khi cả nhà đã đi ngủ, T. một mình ngồi chơi game ở bàn uống nước. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, mẹ của T. nghe thấy tiếng kêu ở ngoài bàn uống nước nên đã dậy kiểm tra thì phát hiện T. ngừng thở.

Theo Công an huyện Nguyên Bình, vụ việc này một lần nữa cảnh báo các phụ huynh phải thường xuyên quan tâm, kiểm soát việc sử dụng điện thoại của con em mình. Đặc biệt, cha mẹ nên nghiêm cấm con cái việc vừa sạc pin cho điện thoại vừa sử dụng thiết bị.

