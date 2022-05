Vừa rút thẻ đỏ, trọng tài bị cầu thủ đấm gục trên sân

Your browser does not support the video tag.

Tình huống bạo lực này diễn ra trong trận đấu giữa FC Kurgan và FC Virage.

Cụ thể, sau một pha tranh chấp với đối phương, cầu thủ của FC Virage Sarhan Mikayilov đã ngã xuống sân và đòi trọng tài phải thổi phạt. Tuy nhiên, trọng tài chính không những không cắt còi mà còn thổi phạt Mikhayilov lỗi ôm bóng.

Ngay lập tức, cầu thủ này đã phản ứng lại bằng cách ném bóng vào mặt trọng tài chính. Hành động này đã khiến Mikhayilov bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Điều đáng nói là khi trọng tài vừa rút ra tấm thẻ đỏ, Mikhayilov đã lao đến đấm thẳng vào mặt vị vua áo đen khiến ông ngã xuống sân.

Rất may là các cầu thủ của 2 đội đã kịp thời lao vào can ngăn nên Mikhayilov mới dừng tay lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn