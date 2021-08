Vừa ra trại, tìm đến nhà bạn tù lừa 'chạy án'

Đối tượng Nguyễn Chiếm Pháp.

Ngày 6/8, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chiếm Pháp (SN 1995, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 2/8, Công an huyện Phú Ninh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm do ông P.V.T. (SN 1975, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) việc bị một đối tượng lừa chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình bày, ông T. có con ruột là P.V.N. (SN 1998) hiện đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi”. Khoảng 16 giờ ngày 28/6/2021, có một thanh niên gọi điện thoại cho ông T. giới thiệu tên là Tín ở huyện Hiệp Đức (Quảng Nam), đến nhà gặp ông để giúp việc “chạy” án cho con trai ông.

Tại nhà ông T., người này nói trước đây ở chung trại tạm giam với N. nhưng nhờ có mối quan hệ tốt với cán bộ công an trại giam nên được ra tù trước thời hạn. Sau đó, anh ta cho ông T. số điện thoại của mình nói đó là số của cán bộ Công an đang làm việc tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam có thể “lo” cho N. ra tù trước thời hạn.

Khi ông T. liên lạc điện thoại trên thì một người xưng là “cán bộ Hưng” yêu cầu chuyển 13 triệu đồng vào số tài khoản mở tại ngân hàng A., chủ tài khoản là Nguyễn Văn Lễ. Đến 10 giờ ngày 30/7, người này tiếp tục gọi cho ông T. yêu cầu chuyển 23 triệu đồng để lo cho phạm nhân N. làm đội trưởng lo công việc sổ sách, không phải lao động chân tay nặng nhọc. Nghi ngờ mình bị lừa, ông T. đã gửi đơn tố giác sự việc cho Công an Phú Ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng mạo danh công an lừa chiếm đoạt 13 triệu đồng của ông T. chính là Nguyễn Chiếm Pháp. Tại cơ quan công an, Pháp khai trong thời gian cải tại trong Trại tạm giam Công an tỉnh có quen biết với N. Khi ra tù, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên nảy sinh ý định gặp gia đình N. để lừa đảo lấy tiền.

Trước đó, Pháp bị TAND huyện Tiên Phước tuyên 15 tháng tù tội trộm cắp tài sản.

Tác giả: Hoài Văn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong