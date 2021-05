Vừa khai trương, chủ quán cafe bị bắt vì môi giới mại dâm

Trước đó Công an huyện Lộc Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an xã Lộc Hưng tổ chức kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hưng Thịnh. Tại 2 phòng nghỉ số 6 và số 7 của nhà nghỉ này, lực lượng chức năng phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Nhà nghỉ Hưng Thịnh tại ấp 2, xã Lộc Hưng.

Qua làm việc, bước đầu cơ quan Công an xác định được Nguyễn Thị Ngọc Lài là đối tượng môi giới mại dâm. Lài mở quán cafe chòi Bảo Ngọc tại ấp 5, xã Lộc Hưng, bán nước giải khát từ giữa tháng 4/2021.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Lài.

Lợi dụng việc bán giải khát, Lài còn tổ chức hoạt động môi giới mại dâm mỗi khi khách đến quán uống nước có nhu cầu. Khi 2 người khách nam đến quán uống nước và đặt vấn đề mua dâm, Lài đã điều 2 gái bán dâm đến quán cà phê chòi Bảo Ngọc để đi khách tại “bãi đáp” là nhà nghỉ Hưng Thịnh.

Quán cà phê của Nguyễn Thị Ngọc Lài.

Giá bán dâm 500.000 đồng/1 lần, gái bán dâm phải trả cho Lài 50.000 đồng/1 lần môi giới. Khi 2 cặp nam nữ đang mây mưa trong nhà nghỉ Hưng Thịnh thì bị cơ quan Công an kiểm tra bắt quả tang.

