Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Thực hư thông tin Diễm My đã được giải cứu

Đầu năm 2022, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ngày 21/2, xét thấy vụ án này thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, xét công văn đề nghị của cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, Viện KSND huyện Đức Hòa quyết định chuyển hồ sơ vụ án về tỉnh để tiếp tục điều tra.