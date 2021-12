Vụ 'thổi giá' kit test COVID-19 của Công ty Việt Á: Sở Y tế Bình Dương nói gì?

Bị can Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương (trái) và bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. (Ảnh: Bộ Công an)