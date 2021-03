Vụ thanh niên bị "chôn sống": Cha mẹ bất lực vì con quá hư hỏng

Ngày 29/3, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 13 đối tượng liên quan đến vụ nam thanh niên bị "chôn sống" gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, anh Nguyễn Văn H. (bố nạn nhân, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chia sẻ, anh rất đau lòng khi sự việc đã đi đến bước này. Làm nghề lái xe tải mưu sinh, song mấy hôm nay vì quá buồn, anh không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc.

Được biết V. (17 tuổi, con trai anh H.) đang học lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn TP Vinh song gần đây, V. bỏ học nhiều ngày liền đi chơi với bạn bè. V. mới trở về nhà vài hôm trước khi có đoạn clip "chôn sống" phát tán trên mạng xã hội.

Anh H. cho biết con trai mình quá hư hỏng, hai vợ chồng đã dùng nhiều cách khuyên can, dạy bảo con song bất thành. Vì quá bất lực nên mới đây, anh H. có nhờ một người cháu có biện pháp răn đe để V. sợ mà ngoan hơn.

Anh H. và cháu V. làm việc tại Công an TP Vinh.

"Gia đình bất lực rồi, không còn cách nào khác nên nhờ cháu dạy con. Nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy, chắc ai đó chơi xấu nên quay clip đăng lên mạng. Gia đình tôi có nhờ cậy người khác dạy con cũng chỉ nhằm mục đích đưa cháu đi vào một quỹ đạo, nghe lời cha mẹ. Không ngờ sự việc đi quá xa khiến nhiều người hiểu nhầm", anh H. nói.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu nhóm đối tượng thực hiện clip "chôn sống" nam thanh niên này cũng thừa nhận do được bố mẹ cháu V. nhờ dạy dỗ cháu, song nhóm này đã thực hiện hơi quá. Hiện cơ quan công an cũng đang làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.

Anh H. chia sẻ, do cậu con trai hư hỏng, anh H. mới nhờ người "dạy" con, không ngờ gây hậu quả khôn lường.

Như đã đưa tin, sáng ngày 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hạ, làm nhục và bị "chôn sống" dưới hố cát được đào sẵn.

Trong đoạn clip, nạn nhân nhiều lần van xin và hứa không tái phạm nữa song vẫn bị một nhóm thanh niên khác trùm thêm một lớp vải lên đầu rồi ép nằm xuống hố, lấp cát lại.

Vào cuộc điều tra, công an xác định hiện trường xảy ra sự việc là một ốc đảo giữa sông Lam, thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

