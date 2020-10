Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong ở Nghệ An: Nhói lòng lời kể của các nhân chứng tiếp cận hiện trường

Ngày 5/10, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người thiệt mạng tại cầu bắc qua sông Giăng nối hai xã Thanh Liên, Phong Thịnh của huyện Thanh Chương (Nghệ An). Theo thông tin từ Cục CSGT, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, CSGT và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành trục vớt phương tiện, thi thể của các nạn nhân bị rơi xuống sông, bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn và giải tỏa ùn tắc, đảm bảo trật tự ATGT khu vực xảy ra tai nạn.