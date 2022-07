Vụ gã đồi bại nhiều lần hiếp dâm con riêng của chị dâu: Diễn biến "nóng" tại phiên xử

Ảnh minh họa

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận thấy Tuyến không có tình tiết giảm nhẹ, không thành thật khai báo…, bản án sơ thẩm còn quá nhẹ chưa đủ mức răn đe nên đã tuyên tăng mức án đối với bị cáo.

Trước đó, cuối tháng 12/2021, tại phiên sơ thẩm, Tuyến đã bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án 11 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, Dân trí trích dẫn cáo trạng thể hiện, chị N. và anh T. chung sống như vợ chồng tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bé gái tên C. (SN 2007) là con riêng của chị N..

Đầu tháng 4/2018, chị N. về tỉnh Tiền Giang giải quyết việc riêng, bé C. đến ở nhờ tại nhà riêng của anh T. ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Cùng ở chung nhà anh T. còn có Nguyễn Đạt Thanh Tuyến (em ruột anh T.).

Từ ngày 9/4/2018 đến ngày 15/4/2018, tại nhà riêng anh T., Tuyến đã có 6 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé C..

Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Tuyến đưa cho bị hại số tiền 50.000 đồng và dọa sẽ giết nếu bé C. nói cho mọi người biết chuyện.

Ngày 18/4/2018, bé C. gặp mẹ và kể chuyện bị Tuyến giao cấu nhiều lần. Mẹ bé C. đưa bé đến Công an xã Bình Chánh trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Tuyến không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên cáo trạng nêu, căn cứ lời khai cháu C., kết quả giám định pháp y, giám định ADN và các tài liệu chứng cứ khác, đủ cơ sở xác định Tuyến đã hiếp dâm cháu C..

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT