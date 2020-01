Vụ em đầu độc chị dâu để yêu anh rể: Chất kịch độc Natri Xyanua có trong thực phẩm nào?

Mới đây, dư luận cả nước xôn xao trước vụ việc Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bỏ thuốc độc vào trà sữa nhằm giết chị họ nhưng khiến 1 người khác tử vong.

Nạn nhân là chị N.T.H. trú tại phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), chị H. trước khi tử vong là cán bộ điều dưỡng tại Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình. Theo xác định của cơ quan chức năng, chất độc mà Lại Thị Kiều Trang sử dụng để đầu độc khiến chị H. tử vong là Natri Xyanua.

Chỉ cần liều lượng 50mg chất độc xyanua cũng gây tử vong. Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Đời sống Plus, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học, Natri Xyanua là chất vô cùng độc, nó có thể làm chết người ngay lập tức.

Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, chất độc Xyanua cũng xuất hiện trong sắn, quả dứa, măng... nhưng với tỉ lệ rất ít nên vẫn có thể sử dụng an toàn.

Ngày nay xyanua được dùng trong công nghiệp hóa chất. Các loại muối xyanua như NaCN, KCN, NH4CN... Trong đời sống hàng ngày, xyanua có trong thành phần thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu.

Trên thực tế, xyanua là chất độc đầu bảng, chỉ cần ăn 50mg người đang khoẻ mạnh có thể chết vì cường độ độc rất cao. Thông thường, khi tiếp xúc với Natri Xyanua sẽ bị ngộ độc ngay lập tức và người bị ngộ độc không hề hay biết mình bị nhiễm Xyanua.

Các dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm độc Natri Xyanua được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Là giai đoạn kích động, người bị nhiễm độc sẽ có dấu hiệu lo lắng, kích động, thở nhanh và lú lẫn.

Giai đoạn 2: Người bị nhiễm độc sẽ bắt đầu co giật, khó thở, tụt huyết áp và bị giảm thông khí.

Giai đoạn 3: Cũng là giai đoạn cuối, người bị nhiễm độc sẽ giảm trương lực cơ và mất phản xạ, bị trụy tim mạch, hạ oxy trong máu dẫn đến tử vong.

Xử lý khi ngộ độc xyanua

Nếu phát hiện những dấu hiệu trên, người trợ giúp cần nhanh chóng đưa người nhiễm độc natri xyanua đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời. Hóa chất này là chất độc có khả năng phản ứng nhanh, trong vòng 2 giờ nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây tử vong. Những dấu hiệu nhiễm độc hóa chất này cần hết sức lưu tâm để nhanh chóng phát hiện sớm và chữa trị loại bỏ chất độc kịp thời.

Những hợp chất của xyanua nói chung vô cùng nguy hiểm. Khi bị nhiễm độc một lượng lớn, não và tim sẽ bị tổn thương nặng trước khi dẫn đến tử vong.

Khi đi cấp cứu, đặt bệnh nhân nằm nghiêng an toàn (nửa người dưới nằm sấp, mặt nghiêng sang một bên) khi bênh nhân bị co giật. Không để bệnh nhân bị ngã. Không dùng vật cứng chèn miệng nạn nhân co giật mà nên thay bằng vật mềm như khăn.

