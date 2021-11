Vụ đôi nam nữ đâm ống cống tử vong: Đình chỉ 2 bảo vệ

Ông Phan Đức Cường - Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Nguyên có báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Khu Công nghiệp Điềm Thụy, khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Cụ thể, vào 1h35 ngày 1/11, tại đường trục chính KCN Điềm Thụy - khu A, xe mô tô mang BKS 20M6-6282 do anh H.V.Đ. (SN 1998, trú tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) điều khiển, chở theo chị V.T.N. (SN 1998, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) di chuyển theo đường nội bộ đến vị trí hàng rào chốt đóng của KCN.

Hiện trường vụ tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong (Ảnh: Thu Thủy).

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, anh Đ. và chị N. đã xảy ra tai nạn giao thông, đoạn thuộc địa bàn xã Hồng Tiến (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Dù 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên 2 người đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo từ Trạm tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự tại KCN Điểm Thụy (Công an huyện Phú Bình), Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với cơ quan Công an đến hiện trường, điều tra xác minh các vấn đề liên quan.

Đồng thời, cơ quan này đã quyết định đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ bảo vệ KCN thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng KCN làm việc theo ca trực xảy ra tai nạn để khắc phục hậu quả và phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan này cũng tiến hành rà soát, cung cấp hồ sơ có liên quan đến việc các lập chốt đóng kiểm soát không cho người, phương tiện, gia súc vào KCN đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch cho lực lượng chức năng.

Về biện pháp bảo đảm an toàn trong KCN, ông Cường yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người lao động thực hiện nghiêm việc người và các phương tiện chỉ vào, ra qua 2 cổng chính của KCN (cổng chính phía đường ĐT 266, cổng phụ phía đường gom). Không tự phá dỡ các chất cũng đã lập để vào KCN.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên, sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, cơ quan đã có văn bản nhằm chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ bảo vệ và quản lý hạ tầng KCN, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn trong lưu thông người và phương tiện ra, vào khu công nghiệp.

Công tác kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan cũng đang được thực hiện…

"Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã chủ trì phối hợp với Công đoàn các KCN và đơn vị doanh nghiệp nơi nạn nhân làm việc để tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tại địa phương nơi cư trú; hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống" - ông Hùng cho hay.

Như Dân trí đã đưa tin, vào 1h35 sáng 1/11, trong quá trình di chuyển trên đường trong Khu công nghiệp Điềm Thụy, xe mô tô do anh Đ. điều khiển, chở theo chị N. đã tông vào ống cống nằm ngang dưới lòng đường, khiến cả 2 cùng tử vong.

Theo ông Đinh Xuân Tuyến - Chủ tịch UBND xã Tân Linh, chị N. đang mang thai được khoảng 4 tháng. Dự kiến ngày 8/11 (tức 4/10 âm lịch), chị N. sẽ tổ chức ăn hỏi với anh Đ. Vụ tai nạn nghiêm trọng này đang được Công an thị xã Phổ Yên thụ lý, điều tra.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí