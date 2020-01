Vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình: Phát hiện xyanua trong phủ tạng nạn nhân

Đối tượng Lại Thị Kiều Trang.

Tờ Thanh Niên đưa tin, Công an tỉnh Thái Bình cho biết sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự, sáng 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam bị can Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội giết người.

Kết quả khám nghiệm tử thi đã phát hiện thấy chất độc xyanua trong phủ tạng nạn nhân N.T.H, nữ cán bộ điều dưỡng, bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình bị đột tử tại bệnh viện vào ngày 3/12/2019. Nạn nhân H. được xác định là tử vong do chất độc xyanua.

Nguồn tin trên tờ Tổ Quốc cho hay tại cơ quan điều tra, Trang khai có quan hệ tình cảm yêu đương với anh Q. (30 tuổi, ở huyện Kiến Xương) là chồng của chị họ. Thời gian gần đây, anh Q. đòi chấm dứt quan hệ nên Trang buồn chán và nảy sinh ý định giết chị họ là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, cán bộ bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

Sau đó, Trang lên mạng mua chất độc natri xyanua rồi mua 6 hộp trà sữa, đổ chất độc này vào rồi gửi cho chị họ ở bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Do lúc đó chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3/12, chị H. là đồng nghiệp với chị Y. mở tủ lạnh thấy có trà sữa liền mang ra uống.

Sau đó, chị H. thấy có bất thường liền chạy vào nhà vệ sinh thì gục ngã. Chị H. được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tác giả: Thanh Tùng (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật