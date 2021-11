Vụ bé trai lớp 3 tử vong với nhiều vết chém: Lời khai lạnh lùng của hung thủ ở sát nhà

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang tạm giam đối tượng Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi giết người liên quan đến việc sát hại một cháu bé lớp 3 trú trên địa bàn thôn Trung Thị (xã Sơn Ninh) vào ngày 25/10 gây rúng động dư luận.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ án, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm Quyết. Ngày 2/11, cơ quan công an cũng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Trọng Quyết về tội giết người.

Rất đông người dân và cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ án.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Quyết khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân nên đã nảy sinh ý định giết hại cháu Hà Trọng Đ. (Sn 2008, học lớp 3) để trả thù.

Quyết khai, khoảng 15h30' ngày 25/10, Quyết cầm một con dao mẹo giấu vào trong áo rồi dắt bò ra cánh đồng trước nhà để cho bò ăn.

Quyết sau đó buộc bò lại và đi lòng vòng các ngã đường trong thôn để đi tìm cháu Hà Trọng Đ. Khi nhìn thấy cháu Đ. đang đi bộ mộ mình hướng về nhà, Quyết lập tức đi theo.

Sau nhiều ngày điều tra, công an đã bắt giữ, khởi tố Hà Trọng Quyết là hung thủ sát hại cháu Đ.

Khi đuổi kịp cháu Đ., Quyết nói Đ. về nhà cho mượn cái bao tải thi Đ. đi về nhà và Quyết đi theo sau.

Khi cháu Đ. vừa đi đến thềm nhà, Quyết lập tức dùng dao chém nhiều nhát vào cháu Đ. Khi thấy Đ. gục giữa nền nhà bất tỉnh, Quyết tiếp tục ra chăn bò như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 16h30' chiều 25/10, chị gái của Đ. đi học về thấy em trai nằm gục trên vũng máu nên hô hoán người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu Đ. đã tử vong từ trước khi vào viện.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu Đ. bị tử vong do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, trên người có nhiều thương tích.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Cơ quan công an sau đó đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ gây án.

Sau nhiều giờ điều tra, cơ quan công an đã xác định Hà Trọng Quyết là hung thủ gây án nên đã đưa về lấy lời khai. Ban đầu, Quyết một mực chối tội. Tuy nhiên với những bằng chứng thu thập được từ cơ quan công an, Quyết đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, ở địa phương Quyết có biểu hiện tâm sinh lý không bình thường. Tuy nhiên, Quyết không có hồ sơ bệnh án tâm thần, chưa từng đi chữa trị về bệnh tâm thần.

Lãnh đạo xã Sơn Ninh cho biết, nghi phạm Quyết có quan hệ họ hàng anh em với nạn nhân Đ. Nhà của Quyết ở ngay sau nhà nạn nhân Đ.

Hiện cơ quan chức năng đang giám định để làm rõ nghi phạm có mắc bệnh tâm thần, hoang tưởng hay mất năng lực hành vi dân sự hay không.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ