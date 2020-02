Vụ bác sỹ “ôm sinh viên ngủ trong ca trực”: Bệnh viện nói gì?

Hình ảnh bác sĩ Hồ Thái P. "ôm sinh viên ngủ trong ca trực" khiến mạng xã hội xôn xao. (Ảnh. Facebook)

Ngày 6/2, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, phía Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (BVHNĐK) Nghệ An đã có báo cáo gửi Sở liên quan đến vụ việc cán bộ khoa ngoại “ôm sinh viên ngủ trong ca trực”, khiến dư luận xôn xao.

Báo cáo phía BVHNĐK Nghệ An khẳng định, những hình ảnh như trong phản ánh trên mạng xã hội diễn ra tại văn phòng khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực (BVHNĐK Nghệ An) vào khoảng thời gian 1h30’ – 1h45’ sáng ngày 19/1/2020.



Người đàn ông trong ảnh là Bác sỹ (BS) Hồ Thái P. (BS điều trị tại khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực của bệnh viện). Thời điểm xảy ra sự việc là ngày trực của BS P. có nhiều bệnh nhân nặng và phẫu thuật, do đó dẫn đến sự mệt mỏi và căng thẳng.



Qua xác minh của BVHNĐK Nghệ An, ngày 18/1/2020, giải quyết xong công việc khoảng 1h sáng (19/1/2020 –PV), BS P. thấy đói và hơi mệt nên có ăn khuya và uống một cốc bia rồi về văn phòng khoa xem lại hồ sơ, sau đó mệt và buồn ngủ; BS P. tranh thủ để nghỉ một lúc, vì thấy xung quanh có 4 người đắp chăn trùm kín, bịt khẩu trang ngủ trên nệm, không phân biệt được nam hay nữ nhưng có chỗ trống nên BS. P ngả lưng ngủ.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, nơi Bác sỹ P. công tác.

Sau khi nằm ngủ được một lát thì có cảm giác khó chịu quần dính bết máu, dịch nên có phản xạ đạp chân cởi quần trong giấc ngủ và sau đó ngủ say không biết chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh giấc, BS P. chỉ nằm một mình và mặc lại quần dài đồng thời về phòng BS để thay quần.



Báo cáo của bệnh viện xác định: “Sau khi thực hiện phẫu thuật, thăm khám bệnh nhân khoảng 1h sáng, do đói và mệt, trong khi có BS trực thay thế nên BS P. đi ăn khuya và uống 1 cốc bia, sau đó về văn phòng khoa và ngủ say. Những hành động trong giấc ngủ như trở người hay gác chân, tay có thể diễn ra trong vô thức và hiện tại, không có biểu hiện về lời nói, cử chỉ, hành động gợi ý tình cảm từ BS Hồ Thái P. với các em sinh viên”.



Ngoài ra, tại bản tường trình của các em sinh viên trong kíp trực và biên bản làm việc của Trường Đại học Y khoa Vinh, các em sinh viên và bệnh viên ngày 3/2/2020, các em khẳng định không quen biết và chưa tiếp xúc với BS P, trong quá trình ngủ BS ngáy rất to.



“Sự việc BS. Hồ Thái P. được ghi lại hình ảnh và phản ánh trên mạng xã hội là sự việc đáng tiếc xảy ra. Giám đốc bệnh viện sẽ chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và có hình thức xử lý đối với các cá nhân. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc để tất cả nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn…”, văn bản của BVHNĐK Nghệ An nêu rõ.

Văn bản của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu xác minh, làm rõ sự việc.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 20/1, trên mạng xã hội chia sẻ một số hình ảnh được cho là ghi lại tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về việc một đôi nam, nữ ôm nhau ngủ trong phòng trực.

Sự việc khiến nhiều người hết sức ngỡ ngàng, sau khi được đăng tải, hình ảnh này đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, rất nhiều ý kiến tỏ ra bất bình.

Sau khi nắm bắt được sự việc, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo sự việc, xử lý nghiêm nhân viên vi phạm (nếu có).

