Vụ án Trương Châu Hữu Danh: Phát hiện nhiều tài liệu "Mật" và "Tối Mật"

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an TP Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can, gồm: Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi; ngụ tỉnh Long An); Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi; ngụ Đà Nẵng) Phó Giám đốc Công ty TNHH TT FOCUS; Đoàn Kiên Giang (36 tuổi; ngụ TP HCM) và Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi; ngụ TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH TT FOCUS) cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Thừa nhận viết bài chưa kiểm chứng

Theo kết luận điều tra, ngoài việc sử dụng Facebook cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội, Trương Châu Hữu Danh còn lập nhóm với các bị can Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng (ngụ Hà Nội) tạo trang fanpage "Báo Sạch", group "Làm Báo Sạch" và kênh Youtube "BS Chanel" để viết, đăng tải nhiều bài viết và video clip về các chủ đề "nóng" được dư luận quan tâm và đưa lên mạng xã hội.

Cụ thể: Vào tháng 8-2019, 4 bị can trên cùng L.T.T., N.D. và Ng.T.O.Ph. (cùng ngụ TP HCM) tiến hành tạo trang fanpage "Báo Chí Sạch" trên Facebook. Sau đó, D. và Ph. rời nhóm, 2 người này chưa viết bài nào đăng trên Fanpage "Báo Sạch".

Sau khi 2 thành viên rời nhóm, "Báo Sạch" chỉ còn 5 người và đã lập ra nhiều nhóm chat để thống nhất, trao đổi các nội dung đăng lên Fanpage "Báo Sạch" và nhóm "Làm Báo Sạch".

Từ khi thành lập đến khi Trương Châu Hữu Danh bị bắt, nhóm đã viết nhiều bài có chủ đề "nóng" được dư luận quan tâm như: vụ án Hồ Duy Hải, vụ tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm, hạn mặn miền Tây, vấn đề nhà nước xuất khẩu gạo trong thời điểm dịch Covid-19… Khi hay tin Danh bị bắt, các thành viên còn lại tự động rời khỏi nhóm. Riêng L.T.Th. là người trực tiếp thao tác xóa Fanpage "Báo Sạch" và kênh Youtube "BS Chanel".

Tuy nhiên, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã trích xuất, lưu giữ được 47 bài viết trên Fanpage "Báo Sạch" và group "Làm Báo Sạch" cùng một số bài viết của những thành viên trong nhóm nên chuyển giao Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ.



Kết quả giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ cho thấy các bài viết này đều vi phạm Luật Viễn thông và Luật An ninh mạng. Những thông tin, bài viết trên đã xuyên tạc, kích động, lôi kéo sự chống phá, các đối tượng xấu… làm ảnh hưởng đến vai trò, lãnh đạo, điều hành của nhà nước, chính quyền.

Quá trình làm việc, các bị can đều thừa nhận những bài viết đăng tải chưa kiểm chứng nên khi bài viết không đúng sự thật, đăng công khai trên mạng xã hội làm người đọc hiểu nhầm, tham gia bình luận tiêu cực, dẫn đến làm giảm niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền. Các bị can đã khai báo thành khẩn, tuy nhiên hành vi phạm tội của 4 bị can diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, phạm tội nhiều lần với nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác nhau nên cần xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng theo Điều 52 Bộ Luật Hình sự.

Đối với L.T. Th., đến thời điểm này Cơ quan An ninh điều tra chưa chứng minh rõ vai trò đồng phạm với các bị can trong vụ án nên cơ quan điều tra tách ra xác minh thêm, khi có đủ căn cứ thì tiến hành khởi tố xử lý theo quy định.

Lưu giữ nhiều tài liệu "Mật"

Quá trình điều tra còn chứng minh được các bị can trong vụ án thông qua hoạt động nhóm "Báo Sạch" đã nhận tiền để làm truyền thông, quảng bá thương hiệu và tư vấn pháp luật cho 8 doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều địa phương với tổng số tiền hơn 2,8 tỉ đồng. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì tiến hành khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện và thu giữ 9 văn bản có đóng dấu "Mật", 1 văn bản đóng dấu "Tối Mật" và 1 văn bản không đóng dấu "Mật" nhưng có nội dung ghi là "Tài liệu Mật". Khi khám xét nhà của bị can Danh, công an phát hiện thu giữ 4 tài liệu liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, trong đó có 3 tài liệu đóng dấu "Mật" và 1 tài liệu đóng dấu "Tối Mật"…

Hành vi trên của các bị can có dấu hiệu của tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước"; tội "Chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước". Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của tội phạm và để đảm bảo kết thúc điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" theo đúng thời hạn luật định nên Cơ quan An ninh điều tra tách hành vi này để tiếp tục xác minh, khởi tố điều tra, xử lý trong một vụ án khác.

