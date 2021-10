VOV lên tiếng về kỹ thuật "tạm khóa báo có" và vạch trần những chiêu trò tinh vi để lách luật

Ồn ào xoay quanh câu chuyện sao kê của giới nghệ sĩ vẫn liên tục nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây, VOV đã mời chuyên gia an ninh mạng lên tiếng giải thích về những thủ thuật như "Tạm khoá báo có" và "Sending" để giúp cộng đồng mạng hiểu rõ hơn.

Cụ thể, trong chương trình "Giờ cao điểm" lên sóng VOV Giao thông vào lúc 16h15 ngày 29/9 đã đề cập tới câu chuyện một số cá nhân bị tố cáo không minh bạch trong quá trình từ thiện.

Chia sẻ với VOV, Chuyên gia an ninh mạng Đoàn Trung Sơn – Khoa An ninh Thông tin (Học viện An ninh Nhân dân) cho biết, ngày nay các đối tượng thường dùng nhiều chiêu trò tinh vi để lách luật. Có thể kể đến như mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, khai sai giá trị hàng hóa mua để cứu trợ, dùng giấy tờ chứng nhận từ thiện với con dấu giả.“

"Các đối tượng lợi dụng uy tín cá nhân hoặc tính ẩn danh trên mạng để kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội, tin nhắn, điện thoại, email. Sau đó làm giả tài liệu sao kê của ngân hàng, sử dụng một số kỹ thuật để cung cấp thông tin sao kê không đúng đắn, để lách được chẳng hạn như Tạm khoá báo có, kỹ thuật Sending".

Nói về hai khái niệm đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, ông Đoàn Trung Sơn chia sẻ thêm:

"Với kỹ thuật tạm khoá báo có, sau một thời gian kêu gọi từ thiện thì đối tượng sẽ khoá tài khoản. Khi đó, mạnh thường quân gửi tiền vào tài khoản sẽ không hiển thị trong bảng sao kê. Khi được sự đồng ý của đối tượng mở tài khoản, lúc đó tiền sẽ nhảy về tài khoản đó hoặc chuyển đến một tài khoản khác.

Kỹ thuật Sending tức là một số ngân hàng sẽ cho phép khả năng ấn hạn định lượng tiền ở mức độ nhất định. Khi lượng tiền vượt qua mức độ đó thì sẽ tự động chuyển tới một tài khoản khác."

Kết thúc bản tin, Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn khuyến cáo người dân cần chủ động cảnh giác, thận trọng trước các thông tin kêu gọi từ thiện trực tuyến, đa phương tiện. Theo ông Sơn, cách làm tốt nhất là trao niềm tin cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được phép làm từ thiện.

