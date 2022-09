Vòm đá sa thạch lớn nhất thế giới

Khối đá sa thạch tại vườn quốc gia Arches. Ảnh: John Ross.

Arches National Park là một trong những vườn quốc gia nổi tiếng nhất tại Mỹ. Vườn quốc gia này bảo tồn hơn 2.000 vòm sa thạch tự nhiên, thu hút nhiều báo chí và khách địa phương khi đến bang Utah. Khách du lịch sẽ thấy những tảng đá vảy, đá nguyên khối và cân bằng đá khổng lồ với hàng triệu năm niên đại. Bạn có thể đạp xe, cắm trại, leo núi và đi bộ đường dài để chiêm ngưỡng nhiều khung cảnh ngoạn mục và tuyệt vời.

Thời điểm nào nên đi?

Nhiệt độ tại Arches National Park thay đổi liên tục trong năm với mức thấp nhất vào mùa đông khoảng âm 5 độ C và cao nhất mùa hè lên đến 38 độ C. Các tháng 4, 5, 9 và 10 có nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng 21-28 độ C, đây là thời điểm tuyệt vời trong năm để tham quan. Tuy nhiên, đây cũng được xem là mùa cao điểm du lịch nên rất khó để tránh sự đông đúc.

Arches National Park có khí hậu thay đổi liên tục. Ảnh: Earthtrekkers.

Ăn gì?

Du khách sẽ không tìm được bất cứ nhà hàng nào ở công viên quốc gia Arches nhưng các hiệu sách sẽ cung cấp một số thức ăn nhẹ. Tại trung tâm thành phố Moab, người dân địa phương sẽ giới thiệu món burger phô mai xanh tại nhà hàng Peace Tree Food Cafe hoặc món pad Thái ở nhà hàng Arches Thai.

Làm gì khi đến Arches National Park

Tham quan khu trung tâm

Trung tâm Arches Visitor Center nằm trong quốc lộ 191 của Hoa Kỳ. Trung tâm mở cửa hàng ngày từ 9h sáng đến 4h chiều, du khách sẽ được xem những triển lãm nghệ thuật bên trong và bên ngoài. Phòng vệ sinh sử dụng được 24/24.

Lái xe quanh công viên

Ảnh: PhotoJeepers.

Con đường nhựa duy nhất tại đây là Scenic Drive, một con đường dài 40 km kết nối với nhiều điểm tham quan du lịch tại công viên. Nếu bạn không có quá nhiều thời gian và không muốn đi bộ, bạn có thể lái xe đến công viên và dừng lại sau 10 phút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây.

Đạp xe

Ảnh: Rim Tours.

Khách du lịch cũng có thể đạp xe trên những con đường trải nhựa hoặc đường đất trong công viên. Đường đất sẽ phù hợp hơn với xe đạp leo núi.

Ngắm sao

Ảnh: US Park Pass.

Nếu có thể, du khách nên quay trở lại công viên vào buổi tối để tận mắt chứng kiến bầu trời tối tăm nhất về đêm. Khi bầu trời quang đãng, đặc biệt là khi trăng non, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vô số vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: zingnews.vn