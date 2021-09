Volvo triệu hồi hơn 19.000 xe bị lỗi dây an toàn

Cụ thể, nhà sản xuất xe hơi của Thụy Điển cho biết, dây an toàn được AutoLiv cung cấp với tính năng Automatic Locking Retractor (Bộ thu hồi khóa tự động) đã không được sản xuất theo đúng thông số kỹ thuật. Hệ quả là tính năng khóa được sử dụng để giữ chặt hệ thống ghế an toàn trẻ em có thể bị vô hiệu hóa sớm. Điều này làm tăng nguy cơ bị thương khi va chạm đối với người sử dụng ghế trẻ em.

Volvo sẽ khắc phục sự cố bằng cách điều tra và thực hiện kiểm tra chức năng của những xe thuộc diện triệu hồi. Nếu cần thiết, dây an toàn sẽ được thay thế hoàn toàn miễn phí.

Những xe Volvo thuộc diện triệu hồi lần này bao gồm: XC40 2021 và XC40 (được sản xuất từ 1/12/2020 đến 25/3/2021); V60 2021-2022 (được sản xuất từ 23/11/2020 đến 6/7/2021); XC60 2021-2022 (được sản xuất từ 1/12/2020 đến 28/7/2021); V60CC 2021 (được sản xuất từ 24/11/2020 đến 16/2/2021); V90 (được sản xuất từ 7/1/2021 đến 28/4/2021); V90 CC 2021 (được sản xuất từ 4/1/2021 đến 4/5/2021) và XC90 2021 được sản xuất từ 19/11/2020 đến 29/6/2021.

Volvo đã bắt đầu thông báo đến các đại lý về đợt triệu hồi vào ngày 1/9 và sẽ thông báo cho các khách hàng từ ngày 31/10.

Đây không phải là đợt triệu hồi đầu tiên vì những vấn đề liên quan đến dây an toàn mà Volvo đã thực hiện. Từ giữa năm 2020, nhà sản xuất xe Thụy Điển đã thực hiện triệu hồi toàn cầu đến 2,18 triệu xe do cáp thép bên trong dây an toàn phía trước có thể bị mòn và giảm chức năng của dây an toàn./.

Tác giả: CTV Anh Quân

Nguồn tin: vov.vn