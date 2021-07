Vợ vi phạm giãn cách xã hội, chồng xé biên bản xử phạt trước mặt tổ công tác

Clip: Vợ vi phạm giãn cách xã hội, chồng xé biên bản

Tối 24/7, ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết vừa phối hợp với Công an quận mời người đàn ông có hành vi xé biên bản của tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đến làm việc.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, vào lúc 9h ngày 23/7, tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch COVID-19 ra hiệu dừng một số phương tiện giao thông để kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 tại khu vực phường Xuân Khánh.

Lúc này, tổ tuần tra xử lý bà Tăng Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1980, thường trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). Bà Tuyền ra đường nhưng không mang theo các loại giấy tờ như chứng minh mình ra đường với lý do chính đáng (thẻ đại diện hộ dân mua hàng hóa thiết yếu, bản cam kết của cơ quan, đơn vị công tác).

Bà Tuyền thừa nhận hành vi của mình là sai quy định và đồng ý ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính (số tiền phạt 2 triệu đồng).

Đến khoảng 10h45 cùng, ông Hà Văn Cường (sinh năm 1973, chồng bà Tuyền) mang theo biên bản xử phạt vi phạm hành chính đến địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm vụ thắc mắc về hành vi vi phạm của vợ mình.

Tổ công tác giải thích cho ông Cường về hành vi đi ra đường không mang theo Thẻ đại diện hộ dân mua hàng hóa thiết yếu là vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ông Cường tranh cãi với Tổ tuần tra và xé biên bản vi phạm hành chính tại địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm vụ rồi lên xe bỏ đi.

Sau khi đi khoảng 15 phút, ông Cường quay lại nói “vợ tôi đã đóng phạt rồi” và lên xe đi.

Đoạn clip quay lại sự việc nói trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong clip ông Cuờng liên tục tuyên bố với lực lượng làm nhiệm vụ việc doanh nghiệp mình từng ủng hộ tiền làm từ thiện cho người dân ở phường.

"Một năm tôi cho 500-700 trăm phần quà mà anh nói như vậy...”, ông Cường nói với tổ công tác.

Sau khi bị lực lượng chức năng mời lên làm việc, ông Cường thừa nhận là phát ngôn và hành động xé biên bản của mình là sai và xin rút kinh nghiệm.

Hiện, UBND quận Ninh Kiều giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để tiếp tục xử lý vụ việc.

“Quan điểm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của quận là xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch dù đối tượng vi phạm là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 16, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống, dịch trên địa bàn”, ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều nhấn mạnh.

Từ khi thực hiện giãn cách đến ngày 23/7, các lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã xử phạt đối với 822 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như không mang khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, ra ngoài trong trường hợp không cần thiết...

