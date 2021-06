Vợ lên ô tô đi cách ly, chồng vừa quệt nước mắt vừa chạy xe máy đuổi theo tiễn

Đoạn clip ngắn dài hơn 30 giây sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành khoảnh khắc lấy đi cảm xúc của người xem trong ngày cuối tuần. Theo người đăng tải clip thì chị vợ đang ngồi trên ô tô để tới điểm cách ly, chồng lấy xe máy đuổi theo để tiễn.

Vừa đi anh vừa lấy tay quệt nước mắt khiến những người trên ô tô không khỏi xúc động. Hiện vẫn chưa rõ đoạn clip được ghi ở đâu và vào khoảng thời gian nào, vậy nhưng khoảnh khắc ngắn này cũng đủ khiến số đông chú ý.

Your browser does not support the video tag.

Chồng chạy xe máy đuổi theo tiễn vợ đi cách ly

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc