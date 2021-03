Vợ hoang báo mất 500 triệu đồng để "dọa" chồng nghi ngoại tình

Ngày 29/3, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý bà N.T.B.P (SN 1979, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) về hành vi báo thông tin giả tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, tối 27/3, Công an huyện Đức Trọng nhận được trình báo của bà P về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập vào nhà, trộm mất 500 triệu đồng để trong tủ quần áo phòng ngủ của hai vợ chồng.

Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã giao Đội CSHS khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Ngay trong đêm, đực lượng CSHS Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Số tiền bà P giấu trong nhà vệ sinh.

Lực lượng chức năng phát hiện cánh cửa kính phía sau nhà bị đập vỡ một phần, những mảnh kính vỡ rơi xuống nền phía trong căn nhà. Mở rộng khám nghiệm, không phát hiện thêm dấu vết, không có dấu hiệu kẻ gian đột nhập vào trong căn nhà.

Cơ quan chức năng nhận định, cửa kính vỡ là do lực tác động mạnh từ phía trong căn nhà, có thể vụ mất trộm này bị dựng hiện trường giả.

Tập trung xác minh các mối quan hệ trong nội bộ gia đình bà P, lực lượng chức năng xác định, thời gian quan vợ chồng bà P phát sinh nhiều bất đồng trong cuộc sống. Bà P cho rằng chồng mình có người tình, thường xuyên ra khỏi nhà vào ban đêm.

Bị cơ quan điều tra triệu tập, bà P buộc phải khai nhận hiện trường vụ mất trộm 500 triệu đồng là do chính bà dựng lên.

Theo lời khai của bà này, trưa 27/3, vợ chồng bà nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của anh L.N.P. Số tiền này, bà P đem cất trong tủ quần áo phòng ngủ trước sự chứng kiến của chồng. Thấy chồng đi vắng, bà P liền đem 500 triệu này đem giấu tại một vị trí trong phòng vệ sinh nhằm hù dọa chồng không còn “tư tưởng để ngoại tình”.

Sau đó, người phụ nữ trên dùng vật cứng đập vỡ kính cửa sau để dựng hiện trường giả một vụ trộm cắp tài sản rồi cùng con gái đi ra ngoài. Khi trở về, bà P tỏ ra hốt hoảng như bị mất trộm thật, lên cơ quan Công an trình báo sự việc.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân