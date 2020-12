Vịt lộn nướng muối ớt một ngày bán 800 trứng, món ăn kinh dị nhưng có sức hút khó cưỡng

Món ăn đặc biệt vịt lộn nướng muối ớt này nhìn qua có thể sẽ khiến nhiều người kinh hãi bởi khi thưởng thức món ăn này, bạn có thể sẽ nhìn thấy nguyên con vịt chưa kịp nở nhưng có lẽ vì chính sự kinh dị của món ăn này lại thu hút những vị thực khách. Được biết, một quán ăn tại Sài Gòn bán 800 quả vịt lộn nướng muối ớt mỗi ngày khiến ai cũng phải "trợn tròn" mắt ngạc nhiên, tại sao món ăn kinh dị này lại có sức hút lớn đến vậy?

Quán hột vịt lộn nướng một ngày bán 800 trứng - Ảnh: @lanwiththi

Những quả trứng vịt lộn được đập vỏ, nằm gọn trong chiếc bát nhỏ xinh, đi kèm là nước muối, ớt, mắm cùng nhiều loại gia vị khác tạo nên hương vị đặc trưng riêng của món ăn này. "Khi trứng được nướng xong sẽ rắc lên trên mỡ hành, rau dăm, đậu phộng để khi thưởng thức không bị ngán" - Chủ quán hột vịt lộn nướng chia sẻ.

Trứng vịt lộn nướng với nước sốt muối ớt, ăn kèm hành, lạc và rau dăm - Ảnh: @muahahafood

Nghe qua thì có vẻ nhiều thực khách đã cảm thấy không đủ can đảm để thưởng thức món ăn này, tuy nhiên chủ quán đều chọn những quả trứng không quá non, cũng không quá già, trứng cũng gồm đủ 3 phần: lòng trắng, lòng đỏ và cùi. Những quả trứng được chọn cũng phần con cũng chưa phát triển nhiều, khi ăn cùng nước muối ớt do chính chị chủ quán chế biến sẽ có hương vị ngọt thơm, beo béo vô cùng hấp dẫn.

Từng quả trứng đều được chọn lọc kỹ càng, không quá non cũng không quá già - Ảnh: @muahahafood

Món ăn nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng để trứng có độ chín vừa tới, người nướng phải canh lửa cẩn thận, không để lửa to quá, nước dễ bị bắn vào người còn nếu lửa quá nhỏ thì trứng sẽ bị sống. Chị chia sẻ rằng công thức nướng trứng vịt lộn muối ớt này được rất nhiều người thích thú và mở lời hỏi nhưng chị đều từ chối thẳng thừng.

Nướng trứng trên bếp lửa cũng cần có sự khéo léo nhất định - Ảnh: Thanh Khương

Mặc dù trước đây quán ăn này bán các món ốc là chủ yếu nhưng từ khi xuất hiện hột vịt lộn nướng này, mọi người lại có phần ưu ái món ăn này hơn. Một phần trứng chỉ có giá 10.000đ một quả, vô cùng hợp lý cho một bữa xế chiều nhẹ nhàng. Có những người "nghiện" món ăn này đến mức một lần ăn 3-4 quả hay thậm chí có anh một lần ăn hết 20 quả khiến ai nấy đều bất ngờ.

Món ăn sau khi hoàn thành này trông khá hấp dẫn đúng không nhỉ? - Ảnh: @diadiemanuong

Quán ăn nằm cách khá xa trung tâm Tp.HCM nhưng vẫn được nhiều thực khách tìm tới - Ảnh: Thanh Khương

Nhiều người vì tò mò đã không quản đường xá xa xôi hơn 10km đến đây để thưởng thức món ăn này. Đa số nhiều người sau ăn thử lần đầu đều cảm thấy nó không đáng sợ và thậm chí còn thơm ngon, bổ dưỡng hơn cả mong đợi. Quán nằm tại đường Lê Quang Sung (Q.6, TP.HCM), vì vậy nếu muốn thay đổi khẩu vị mới lạ, bạn có thể ghé qua thưởng thức món ăn có chút kinh dị này nhé!

Tác giả: NQ

Nguồn tin: travelmag.vn