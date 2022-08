Vingroup công bố hệ số nợ vay ở mức thấp, lý giải doanh thu 6 tháng giảm

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét cho kỳ 6 tháng đầu năm 2022 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Theo Vingroup, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 31.613 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các dự án bất động sản đang trong quá trình xây dựng và sẽ được bàn giao nhiều trong nửa sau của năm nay. Trong khi đó, các lĩnh vực còn lại đều ghi nhận sự hồi phục và tăng trưởng tốt như kinh doanh khách sạn và vui chơi giải trí tăng 80%, hay y tế và giáo dục tăng lần lượt 43,6% và 14% chủ yếu do các cơ sở đã hoạt động bình thường và khởi sắc so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3.487 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản Vingroup đạt 528.958 tỷ đồng, tăng 23% so với 31/12/2021. Trong đó, hàng tồn kho tăng 61% lên 80.978 nghìn tỷ do tăng chỉ tiêu bất động sản để bán đang xây dựng liên quan đến dự án mới mở bán Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Các sản phẩm dự kiến được giao từ quý 3/2022, giúp hoàn thành mục tiêu đề ra ở mảng bất động sản.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố hệ số nợ vay ở mức thấp sau 6 tháng đầu năm 2022.

Tổng nghĩa vụ phải trả tại ngày 30/06/2022 đạt 396.914 tỷ đồng, bao gồm các khoản mục lớn sau: Tiền khách hàng và các đối tác trả trước để mua các sản phẩm của tập đoàn, trong đó phần lớn là mua sản phẩm bất động sản, đạt 134.106 tỷ đồng. Về bản chất đây là doanh thu trong tương lai của Vinhomes.

Các khoản phải trả ngắn hạn khác nhưng chưa đến hạn thanh toán như nợ nhà cung cấp, thuế và các khoản chi phí xây dựng trích trước. Đây là các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động thường xuyên của tập đoàn và về cơ bản là được cân đối với các khoản phải thu (hơn 111.816 tỷ đồng).

Tổng nợ vay (bao gồm vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng, trái phiếu) là 166.588 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng tại ngày 30/6/2022, tổng tiền mặt và tương đương tiền đạt 42.209 tỷ đồng. Như vậy, nợ vay thuần (nợ vay sau khi trừ đi tiền và tương đương tiền) trên tổng tài sản chỉ là 0,24 lần, đây là con số rất thấp.

Trong hoạt động công nghệ – công nghiệp, VinFast phối hợp với Vinhomes tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại các Đại đô thị Vinhomes trong tháng 7. Bên cạnh lái thử VF e34, lần đầu tiên, khách hàng Việt Nam được trải nghiệm và lái thử mẫu ô tô điện thông minh VF 8. Sự kiện đã thu hút gần 5 nghìn lượt lái thử.

Ngày 15/7, VinFast dừng kinh doanh xe ô tô chạy xăng và sẽ duy trì sản xuất để hoàn tất bàn giao xe cho các khách đã ký hợp đồng, đồng thời chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe điện.

Tại thị trường nước ngoài, trong tháng 7, VinFast khai trương đồng loạt sáu trung tâm bán hàng VinFast Store đầu tiên tại California (Mỹ) và nhận gói ưu đãi 1,2 tỷ đô la Mỹ từ bang Bắc Carolina cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại bang này. Bên cạnh đó, VinFast cũng đã ký kết thỏa thuận thu xếp vốn quốc tế với Credit Suisse và Citigroup nhằm huy đông vốn cho việc xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina và các hoạt động đầu tư kinh doanh của VinFast tại thị trường Mỹ.

Trong hoạt động Thương mại Dịch vụ, ngày 27/7, Vingroup tiến hành động thổ hai dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Thanh Hóa và Quảng Trị. Hai dự án có tổng quy mô hơn 40 nghìn m2, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 3,5 nghìn căn nhà với nhiều loại diện tích linh hoạt. Đây là bước khởi động cho chiến lược phát triển nhà ở xã hội thương hiệu Happy Home của Vingroup nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở giá rẻ cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh trên địa bàn.

