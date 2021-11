Vì sao vụ Diễm My 'mất tích' bố mẹ trao thưởng tìm con cả tỷ đồng nhưng cơ quan chức năng không vào cuộc?

Thời gian gần đây, dư luận đã dành sự quan tâm lớn trước sự việc cô gái Diễm My (SN 1999) bỏ nhà đi "tu tập" tại Tịnh thất Bồng Lai (tên mới là Thiền am bên bờ vũ trụ). Theo đó, năm 2019, Diễm My từng "xuất gia" tại cơ sở này nhưng bị gia đình ngăn cấm.

Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai".

Bà Tuyết Mai - mẹ ruột Diễm My từng chia sẻ, lần cuối cùng gặp con gái là vào tháng 6/2020. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình không có tung tích gì về con.

Bà Mai chia sẻ : "Tôi chắc chắn 99% Diễm My đang ở Thiền am bên bờ vũ trụ, bởi tất cả những lần con bé bỏ trốn đều liên quan tới nơi đó. Tôi đã nhiều lần khuyên răn con trong suốt thời gian nó ở với chúng tôi, nó cũng vâng dạ "con biết nơi đó không tốt". Vậy mà cuối cùng, My lại bỏ chúng tôi mà đi".

Đến hiện tại, vợ chồng bà Mai, ông Thắng vẫn đi tìm con. Tuy nhiên, bà Tuyết Mai cho rằng không thể "khởi kiện" hay "lục soát" Tịnh thất Bồng Lai vì nơi này là tư gia. Hơn nữa, con gái của bà cũng đã trên 18 tuổi, hoàn toàn có thể tự do cư ngụ tại những địa điểm khác mà không cần chịu sự kiểm soát của bố mẹ.

Về phía Tịnh thất Bồng Lai, ông Nhất Nguyên, đại diện Tịnh thất Bồng lai khẳng định từ lâu đã không gặp Diễm My. Theo ông, việc "tu tập" vốn là vấn đề không thể cưỡng cầu. Trước đó, khi Diễm My "xin tu" tại cơ sở này, nhóm người thuộc Tịnh thất Bồng Lai cũng đã chủ động đi đăng ký tạm trú cho cô.

Diễm My có thời gian "tu tập" tại Tịnh thất Bồng lai.

Cũng theo nguồn tin trên, vào cuối tháng 10/2020, Diễm My đã thực hiện đoạn video có nội dung tố cáo ba ruột là ông Võ Văn Thắng có hành vi sàm sỡ cô. Ngoài ra, cô cũng oán trách ba mẹ đã "giam cầm" cô trong nhà suốt 8 tháng trời.

Sau khi xem đoạn video, cả ông Thắng và bà Mai đều rất đau lòng. "Tôi biết con gái mình bị xúi giục để tố cáo, chửi mắng ba mẹ. Chúng tôi đã làm đơn kiện Diễm My, đó là một điều rất đau lòng nhưng vợ chồng tôi buộc phải làm vậy. Thứ nhất là để con gái xuất hiện, ra mặt; thứ hai là để biết được ai đứng sau những sự việc này", bà Mai nói.

Trước đó, ông Võ Văn Thắng (ba ruột của Diễm My) đã chia sẻ: "Nếu như ai tìm được Diễm My thì hãy liên lạc với gia đình hoặc cơ quan CA gần nhất thì tôi sẽ trao giải thưởng 1 tỷ".

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội, cho biết trên phương diện pháp lý, Diễm My đã 22 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về những hành vi mà mình thực hiện.

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Điều đó có nghĩa là cô ấy hoàn toàn có thể đến những nơi mình muốn, đăng ký tạm trú một cách hợp pháp và không ai có thể hạn chế quyền công dân của Diễm My.

Tuy nhiên ông cho biết: “Việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ con không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của người làm cha, làm mẹ. Dưới góc độ pháp luật, khi cha mẹ phát hiện ra Tịnh thất Bồng Lai không phải là một môi trường tích cực và khiến con u mê, sa đà vào vũng bùn lầy không thể thoát ra được hoàn toàn có quyền tố giác về hành vi lừa dối của Tịnh thất Bồng Lai.

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, khi việc cá nhân phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm hoàn toàn có quyền tố giác với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra và xử lý. Về nguyên tắc, mọi hành vi trái pháp luật đều có thể bị tố giác, tuy nhiên phải có căn cứ chứng minh dấu hiệu cấu thành tội phạm mới có thể xử lý.

Vì vậy, trên phương diện pháp luật, việc cha mẹ Diễm My trình báo với cơ quan có thẩm quyền mà không được giải quyết cũng là điều dễ hiểu".

