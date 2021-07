Vì sao thanh niên đi mua bắp bị đề xuất phạt tới 3 triệu đồng?

Chiều 20/7, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An (Long An), bà Nguyễn Thị Nhuận cho biết đoàn kiểm tra liên ngành xã vừa lập biên bản để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính nam thanh niên tên N.V.T. do vi phạm quy định phòng chống dịch.

Nam thanh niên bị lập biên bản vì ra đường không lý do chính đáng (đi mua bắp).

"Sáng mai, UBND xã sẽ mời thanh niên T. lên để tiến hành xử phạt mức từ 1 - 3 triệu đồng. Lý do anh T. nói đi mua bắp là không hợp lý. Anh T. thường trú ở phường 2, TP Tân An, nơi có rất nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Để qua xã An Vĩnh Ngãi anh T. phải đi qua địa bàn phường 3 và phường 7, nên lý do đưa ra không hợp lý", bà Nhuận thông tin.

Trên biên bản ghi rõ nội dung T. vi phạm quy định phòng chống dịch vì đi mua bắp.

Theo bà Nhuận, nếu anh T. ngụ ở xã An Vĩnh Ngãi thì đưa lý do mua bắp là bình thường. Tuy vậy, anh này ở tận phường 2 mà nói đi qua An Vĩnh Ngãi để mua bắp thì bất thường. Mặt khác, trên địa bàn xã hiện chỉ có một chợ nhỏ mở cửa, các chợ khác đã đóng cửa. So về số lượng thực phẩm, tại phường 2 phong phú hơn An Vĩnh Ngãi rất nhiều.

Bà Nhuận cũng cho biết, trước khi lập biên bản, đoàn liên ngành đã giải thích rất rõ về lỗi "ra đường không có lý do chính đáng" với anh T. Hiện nay, toàn tỉnh Long An đang thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nên phường giãn cách phường, khu phố giãn cách khu phố, nhà cách ly nhà.

Trước đó, 9h sáng cùng ngày, anh N.V.T (ngụ phường 2, TP Tân An) chạy xe máy đi trên đoạn đường thuộc xã An Vĩnh Ngãi thì đoàn kiểm tra phòng, chống dịch yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Sau khi làm việc, anh T. bị lập biên bản vì vi phạm quy định phòng chống dịch. Trong biên bản ghi rõ nội dung, lý do anh T. ra đường không chính đáng vì đi mua bắp.

Thông tin anh T. bị lập biên bản do mua bắp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận.

Trước đó, một thanh niên tại TP Nha trang, tỉnh Khánh Hòa cũng bị xử lý vì đi mua bánh mì.

Tác giả: Xuân Hinh

Nguồn tin: Báo Dân trí