Vì sao nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Hoa Công Hậu bị bắt?

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan.

Bị can Hoa Công Hậu, nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh

Cùng với đó, C03 đã ra quyết định khởi tố 9 bị can về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; ra lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can: Hoa Công Hậu, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; Lê Thành Lữ, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Phước Thiện, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Nam Sài Gòn; Bạch Thị Diệu Hiền, nhân viên Công ty TNHH NG (nay là Công ty TNHH công nghệ cao LTQ); Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH Tập đoàn hành trình thành công mới (NSJ Group); Đoàn Thị Nở, nguyên Phó trưởng Phòng Dự án, Công ty NSJ Group; Nông Thị Bích Sửu, nguyên Phó trưởng phòng thuộc Công ty NSJ Group; Phùng Thị Dương, nguyên Trưởng phòng thuộc Công ty NSJ Group; Hoàng Ngọc Hồng Phúc, nguyên Phó giám đốc Ban Quan hệ khách hàng thuộc Công ty NSJ Group.

Theo C03, các bị can trên đã có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Trong đó, các bị can: Hoàng Thị Thúy Nga, Đoàn Thị Nở, Nông Thị Bích Sửu, Phùng Thị Dương, Hoàng Ngọc Hồng Phúc đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tại vụ án xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ.

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các văn bản tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước.

