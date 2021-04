Vị lãnh đạo nhận quà của Vũ "Nhôm" là ai?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội "Đưa hối lộ", theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời, đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "Môi giới hối lộ", quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra cho thấy, người liên quan đến hành vi "Đưa hối lộ" của Vũ "Nhôm" là ông Nguyễn Duy L. - một lãnh đạo Cục thuộc Bộ Công an.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2017, Vũ “Nhôm” bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại TP Đà Nẵng và một số địa phương.

Do lo sợ bị pháp luật xử lý nên Vũ "Nhôm” nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với ông Nguyễn Duy L. (nay là Cục trưởng thuộc Bộ Công an) để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Vũ "Nhôm" trong phiên tòa hồi tháng 5/2020.

Vũ “Nhôm” nhờ ông Luân (là lái xe thuê của Vũ “Nhôm”) chuyển số tiền 5 tỷ đồng cho Hòa (theo lời khai ban đầu của Vũ) và chuyển 4 lần quà cho ông Hoàng Nam Trung (là trợ lý giúp việc của ông L.). Ngoài ra, Vũ còn trực tiếp đưa số tiền 500.000 USD cho Hòa tại căn hộ 2910 tòa nhà Kumho nhờ chuyển cho ông L. (nhưng Hòa không thừa nhận).

Sau khi bị bắt giam, Vũ “Nhôm” tự nguyện khai báo nhiều lần về việc nhờ ông Luân chuyển tiền cho Hòa và ông Trung để đưa cho ông L.

Tuy nhiên, sau thời điểm tháng 8/2018, khi bị kết án phạt tù trong vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”, Vũ “Nhôm” phủ nhận không đưa tiền cho ông L. mà chỉ là thuốc lá cigar, nấm linh chi Hàn Quốc.

Đồng thời, Vũ “Nhôm” vu khống cho lãnh đạo Cơ quan CSĐT thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, điều tra viên hướng dẫn khai từ nấm linh chi, thuốc lá cigar thành tiền cho ông L. và đánh đập phạm nhân.

Mặc dù Vũ “Nhôm” phủ nhận việc đưa tiền cho ông L. sang thành thuốc lá cigar, nấm linh chi, nhưng Cơ quan ANĐT cho rằng hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Đưa hối lộ”. Bởi lời khai ban đầu của Vũ “Nhôm” tại cơ quan công an là tự nguyện, phù hợp với lời khai của người có liên quan khác.

Về việc Vũ “Nhôm” vu khống cho lãnh đạo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, điều tra viên hướng ép cung, sử dụng phạm nhân đánh đập là không có căn cứ.

Với bị can Hồ Hữu Hòa, Cơ quan ANĐT khẳng định có đủ căn cứ để xác định có dấu hiệu của hành vi “Môi giới hối lộ”.

Đối với ông L., Cơ quan ANĐT xác định, ban đầu ông L. phủ nhận việc quen biết, gặp gỡ với Vũ “Nhôm”. Tuy nhiên, sau khi làm việc với Cơ quan ANĐT, ông L. mới thừa nhận thông qua sự giới thiệu của Hồ Hữu Hòa, ông L. nói chuyện với Vũ “Nhôm” qua điện thoại của Hòa và chỉ đạo thư ký của mình đi nhận quà của Vũ “Nhôm”.

Tuy nhiên, ông L. chỉ thừa nhận thư ký của mình nhận chai rượu, thuốc cigar của Vũ “Nhôm”, không không biết giá trị nhãn hiệu, nước sản xuất.

Hiện chưa co quan công an chưa làm rõ được túi quà mà ông L. nhận được từ Vũ “Nhôm” thông qua Hồ Hữu Hòa và một số người liên quan khác là đồ vật gì, tài sản gì và có giá trị như thế nào.

Cơ quan ANĐT cho rằng hành vi của ông L. có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng không đủ căn cứ để xem xét theo quy định.

Do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan điều tra có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với ông L.

Tác giả: TÙNG LÂM

Nguồn tin: Báo VTC