Vận chuyển 40 bánh heroin bằng xe máy

Trao đổi với Zing tối 11/4, đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết đơn vị đang tạm giữ Vàng A Ca (23 tuổi), Hoàng Văn Sông (31 tuổi) và Hoàng Văn Sinh (29 tuổi, cùng ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật 40 bánh heroin. Ảnh: Công An Nhân Dân.



Theo công an, tối 10/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Hà Quảng bắt quả tang 3 nghi phạm trên đang vận chuyển ma túy tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 40 bánh heroin, 2 xe máy và một số tang vật liên quan. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ thêm 2 người khác có liên quan đến vụ án.

Trước đó, đường dây vận chuyển, mua bán ma túy này đã được cơ quan chức năng theo dõi, điều tra và lập chuyên án để triệt phá.

Tác giả: Hải Nam

