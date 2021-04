Va chạm với container, nữ sinh viên năm cuối bị cán tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45 ngày 28/4, xe container BKS: 51C-925.40 chạy trên Quốc lộ 1 hướng Quận 12 về Thủ Đức (TP. HCM)

Khi tới chân cầu vượt Sóng Thần (phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế cho xe rẽ phải để chạy xuống gầm cầu thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 59P1-664.65 do một cô gái trẻ cầm lái chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Va chạm làm cho nạn nhân ngã xuống đường bị bánh xe container cán tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kéo đi một đoạn, mắc kẹt dưới gầm container, thi thể nạn nhân nằm sau đuôi. Nam tài xế sau đó xuống xe rời khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, Công an TP. Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Danh tính nạn nhân được xác định là Đỗ Thị Thu T. (SN 1999, quê Kim Bảng, Hà Nam). Được biết, T. là sinh viên năm cuối môt trường Đại học tại TP. HCM.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an trích xuất camera để làm rõ.

