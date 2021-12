Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk xử lý hàng loạt cán bộ vi phạm

Xử lý trưởng công an huyện và cấp dưới

Cụ thể, UBKT đã thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Phòng PC03, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo UBKT, khi còn là Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, kỹ thuật hình sự, Công an huyện Cư Kuin, ông Long được phân công làm Điều tra viên thụ lý chính, nhưng vị này đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ việc lập khống hồ sơ, hạch toán, quyết toán chi phí vận chuyển cà phê, niên vụ 2011-2012 và niên vụ 2015-2016 chưa đúng quy định pháp luật xảy ra tại Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim (Cty cà phê Ea Sim), xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Cty cà phê Ea Sim Nguyễn Văn Vọng

Khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Hoàng Long gây hậu quả, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trước đây ông này từng sinh hoạt, công tác.

Sau khi thi hành kỷ luật cấp dưới, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, cho ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm và thống nhất chuyển quy trình xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin; ông Hồ Văn Nhi, đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện, Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng CSĐT điều tra Công an huyện Cư Kuin.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam ông Lê Hải Hùng tại Cty cà phê Ea Sim

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ông Nguyễn Văn Vọng (SN 1960), nguyên Giám đốc và Lê Hải Hùng (SN 1965), Kế toán trưởng Cty cà phê Ea Sim để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, niên vụ cà phê 2011 - 2012 và 2015 - 2016, ông Vọng đã ký khống 4 chứng từ chi tiền vận chuyển thu hoạch cà phê tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp nhận thông tin tố giác trên, nhưng lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin đã không làm trách nhiệm của cơ quan điều tra.

Xử lý hàng loạt cán bộ thi hành án

UBKT phát hiện nhiều cán bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk (THADS) có những thiếu sót, khuyết điểm, thực hiện chưa đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác tổ chức cán bộ; công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Trụ sở Cục THADS tỉnh Đắk Lắk

Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Văn Lập (đảng viên, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cư Kuin) chịu trách nhiệm cùng Phòng Tổ chức cán bộ trong việc tham mưu lãnh đạo Cục THADS tỉnh Đắk Lắk về bổ nhiệm cán bộ và xét tuyển công chức các đợt từ năm 2012-2015 chưa đảm bảo quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy định.

Còn ông Nguyễn Văn Hoạt, trong thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đắk Lắk (nay đã nghỉ hưu), ông chịu trách nhiệm liên đới cùng lãnh đạo Cục về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính của đơn vị.

Ông Bùi Văn Đính, nguyên Chấp hành viên, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại Cục THADS, tố cáo đã lập biên bản giải quyết quyền thừa kế không đúng quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015; áp dụng và thực hiện không đúng các điều khoản quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, UBKT thống nhất không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Lập, Nguyễn Văn Hoạt, Bùi Văn Đính và yêu cầu các 3 vị này nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

UBKT đã thi hành kỷ luật khiển trách ông Lê Khắc Đức, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Krông Pắk, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục THADS tỉnh; cảnh cáo ông Tạ Ngọc Sáng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột, nguyên Đảng ủy viên, Chấp hành viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục THADS tỉnh và bà Nguyễn Thị Liên, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Cục THADS sự tỉnh.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Tổng Cục THADS (Bộ Tư pháp) ban hành kết luận, qua đó chỉ ra hàng loạt sai phạm về công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự; quản lý kho vật chứng; tổ chức cán bộ... giai đoạn từ 1/10/2018 đến 31/3/2020 xảy ra tại Cục THADS tỉnh Đắk Lắk. Ngoài việc điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp lãnh đạo tùy tiện, ông Bùi Đăng Thủy, nguyênCục trưởng Cục THADS tỉnh Đắk Lắk còn không phối hợp để điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, chậm khắc phục hậu quả liên quan đến việc “đánh tráo” 54 lóng gỗ với khối lượng 12,3m3 của một vụ án buôn gỗ lậu. Trước đó, tháng 9/2020, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Đăng Thủy do có sai phạm công tác tổ chức chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2021-2025 không đúng quy định.

