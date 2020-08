Ưu đãi 50% giá phòng Vinpearl khi bay Vietjet Air

Cụ thể, khách hàng sở hữu vé Vietjet bay tới các điểm đến có cơ sở Vinpearl tọa lạc sẽ được hưởng mức giá “không tưởng” khi sử dụng dịch vụ lưu trú tại hệ thống khách sạn – nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu Việt Nam.

Theo đó, trong 5 ngày từ 12:00 trưa 31/8 đến hết 4/9/2020, du khách đặt vé máy bay Vietjet trực tuyến sẽ nhận ngay ưu đãi 50% mức giá công bố khi nhập mã QUOCKHANH cho các booking phòng nghỉ Vinpearl. Đối với khách hàng mua vé trực tiếp có thể liên hệ các cơ sở Vinpearl để nhận được quyền lợi đặc biệt này. Thời gian lưu trú áp dụng cho chương trình“Ưu đãi có đôi - Đặt chuyến đi thôi” kéo dài đến hết 27/4/2021.

Khuyến mại liên kết giữa Vinpearl và Vietjet Air sẽ mang đến cơ hội du lịch, khám phá Việt Nam cho mọi nhà nhờ chi phí vô cùng hợp lý. Với hàng trăm chuyến bay từ các thành phố lớn đến khắp các địa danh du lịch nội địa của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, du khách sẽ dễ dàng và nhanh chóng lựa chọn được các hành trình nghỉ dưỡng đa dạng. Trong khi đó, hệ sinh thái dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao đẳng cấp tại tất cả các quần thể Vinpearl sẽ mang lại chuỗi trải nghiệm sang trọng, tiện nghi bậc nhất và bất tận niềm vui với thời gian lưu trú linh hoạt kéo dài gần 8 tháng.

Đặc biệt, Vinpearl còn dành tặng cơ hội độc nhất trong năm: đặc quyền nâng cấp hạng phòng hoàn toàn miễn phí để du khách có thể trải nghiệm những phòng nghỉ siêu sang, với không gian nghỉ dưỡng tinh tế, hài hòa với thiên nhiên... Tọa lạc tại những địa danh nổi tiếng và các trung tâm đô thị hiện đại bậc nhất trên khắp cả nước, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Vinpearl sẽ mang tới cho du khách trải nghiệm du lịch ấn tượng giữa thắng cảnh tuyệt mĩ, thỏa sức khám phá nhịp sống muôn màu. Sở hữu chuỗi tiện ích giải trí hiện đại, đa dạng như sân golf 18 hố đẳng cấp quốc tế, bãi lặn rực rỡ kỳ thú, trung tâm ẩm thực sang trọng, đa dạng… cùng phong cách dịch vụ chuyên nghiệp, Vinpearl là điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách trên hành trình khám phá Việt Nam.

Bên cạnh đó, hệ thống công viên chủ đề VinWonders nằm trong các quần thể Vinpearl là thiên đường của những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế. Không cần phải chờ đến những chuyến du lịch Âu – Mỹ xa xôi, du khách hoàn toàn có thể chinh phục ngay những trò chơi giải trí “bom tấn” nổi danh thế giới tại đây như: đường trượt “Cơn thịnh nộ của thần Zeus” nhanh nhất thế giới, Nọc độc Mãng xà, Sóng thần Oahu… và các câu chuyện chủ đề lừng danh: Maya huyền bí, Ai cập cổ đại thần thoại hay đời sống người Viking… VinWonders còn là điểm đến hội tụ văn hóa – nghệ thuật đỉnh cao, nơi du khách sẽ mãn nhãn với màn trình diễn thực cảnh đa phương tiện triệu đô Tata Show hay 30 phút “Về bến” thân thuộc…

Đầu tháng 8 vừa qua, đồng loạt 18 khách sạn thương hiệu Vinpearl vừa được nền tảng đánh giá dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới - TripAdvisor vinh danh với giải thưởng danh giá Travellers' Choice 2020 dựa trên hàng triệu ý kiến của khách hàng toàn cầu. Là điểm đến lý tưởng được đông đảo du khách lựa chọn cho các kỳ nghỉ, Vinpearl luôn đề cao tinh thần chủ động tầm soát, đảm bảo an toàn, tiên phong xây dựng, phát hành bộ tiêu chuẩn tăng cường “Safe to stay” với 10 yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt sánh ngang với các thương hiệu du lịch – nghỉ dưỡng toàn cầu. Vinpearl vẫn không ngừng nỗ lực để mang đến sự an tâm, niềm vui ngập tràn trong mỗi kỳ nghỉ cho mọi nhà.

Để tham gia đặt vé và phòng nghỉ trong chương trình “Ưu đãi có đôi – Đặt chuyến đi thôi”, vui lòng truy cập địa chỉ: https://vinpearl.com hoặc https://vietjetair.com./.

Tác giả: Tuấn Hải

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn