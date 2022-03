Ukraine tuyên bố phá hủy 20 xe quân sự Nga gần Kiev

Một xe quân sự bị phá hủy trong cuộc giao tranh giữa binh sĩ Nga và Ukraine ở khu vực Kiev hôm 26/2 (Ảnh: Reuters).

Các video được Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ cho thấy binh sĩ Ukraine bên cạnh các xe quân sự bị đốt cháy, hư hại. Các xe này có ký tự V trên thân, một dấu hiệu cho thấy đây là các xe quân sự Nga xuất phát từ lãnh thổ Belarus.

"Tổng cộng, ngày hôm nay, lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi đã phá hủy 20 xe chiến đấu của đối phương ở Hostomel", Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên tài khoản Twitter ngày 3/3.

Nga đang tăng cường lực lượng cơ giới áp sát thủ đô Kiev của Ukraine. Theo các ảnh chụp vệ tinh, một đoàn xe dài hơn 64 km của Nga đang di chuyển về phía Kiev và hiện chỉ cách thủ đô Ukraine 30 km.

Hành trình di chuyển của đoàn xe này hiện gây nhiều tranh cãi và lo ngại do thiếu thông tin. Guardian dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng, đoàn xe đã "chôn chân" ở khu vực ngoại ô Kiev suốt 24-36 giờ, nguyên nhân có thể do rắc rối hậu cần, tắc đường và do sự kháng cự của quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết: "Đoàn xe của Nga tiến về Kiev hiện vẫn cách trung tâm thành phố hơn 30 km. Sự chậm trễ này có thể do sự kháng cự của Ukraine, hỏng hóc kỹ thuật và tắc đường. Đoàn xe di chuyển rất ít trong vòng 3 ngày qua".

Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng, ước tính 15.000 binh sĩ trên đoàn xe này đang tập hợp lại và chờ tiếp viện hậu cần trước khi tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby hôm 2/3 đánh giá, đoàn xe của Nga đang chững lại. Tuy nhiên, ông cũng thận trọng cho rằng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy phía Nga đang tập hợp lực lượng.

"Về mặt địa lý, đoàn xe của Nga không có dấu hiệu di chuyển đáng kể nào trong vòng 24-36 giờ qua. Chúng tôi tin rằng có một số lý do", ông Kirby nói. Quan chức Lầu Năm Góc nêu: "Thứ nhất, theo chúng tôi, phía Nga đang tập hợp lực lượng, đánh giá lại tiến độ và tính toán cách bù đắp lại khoảng thời gian trì trệ. Thứ hai, chúng tôi tin rằng họ gặp vấn đề về hậu cần mà bản thân họ không thể lường trước được hết. Thứ ba, họ đang vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía Ukraine. Chúng tôi có thể khẳng định 100% rằng, lực lượng của Ukraine đang ra sức cầm chân đoàn xe của Nga".

Giới quan sát nhận định, đà tiến công của đoàn xe chững lại có thể kéo theo những vấn đề chiến lược cho Nga. Thứ nhất, nó tạo thêm điều kiện cho phía Ukraine kháng cự. Thứ hai, việc đoàn xe chững lại nhiều ngày có thể ảnh hưởng đến nhuệ khí của binh sĩ trước một chiến dịch quân sự lớn.

"Lực lượng của Ukraine có máy bay không người lái, máy bay chiến đấu có thể tấn công đoàn xe. Thứ hai, khi đoàn xe chôn chân quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý binh sĩ, họ sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, lo lắng", Martti Kari, một cựu quan chức tình báo Phần Lan, nhận định.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí