UBND tỉnh Nghệ An tặng trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid cho tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

Cùng tham dự buổi lễ về phía tỉnh Xiêng Khoảng có đồng chí Bua Sỏn Sí Nuôn Thong - Phó bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Xiêng Khoảng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao tặng quà.

Thay mặt đoàn công tác đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng tỉnh Xiêng Khoảng hơn 10 tấn gạo, 50.000 khẩu trang y tế các loại, 1000 chai nước rửa tay nhanh, 500 bộ trang phục y tế, 135 kg hóa chất sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 700 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Đình Lon - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ bàn giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mặc dù tình hình hiễn biến dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An. Nhưng với tình cảm hữu nghị đặc biệt, thủy chung, tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng luôn kề vai sát cánh bên nhau trong lúc khó khăn.Mặc dù vật chất và trang thiết bị y tế chưa phải là nhiều so với nhu cầu hiện nay của tỉnh nhưng đây là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trao tặng để phòng chống dịch, hy vọng nguồn hỗ trợ này sẽ giúp cho nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn tặng trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho tỉnh Xiêng Khoảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Xiêng Khoảng yên tâm, ổn định cuộc sống và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các lực lượng tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm trao tặng tỉnh Xiêng Khoảng .

Dịp này Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cũng đã tặng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hơn 10.000 khẩu trang vải và khẩu trang y tế các loại, 300 chai nước sát khuẩn, 2000 đôi găng tay và các nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 100 triệu đồng.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An